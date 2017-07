Zweites Center mit Knöllchenalarm

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Nach dem Einkaufszentrum CKS hat jetzt auch das Nord-Center auf seinem Parkplatz die Regeln verschärft. Kostenloses Parken wurde zeitbegrenzt. Kontrollen gibt es auch nachts und am Wochenende. Wer länger parkt oder ohne Parkscheibe, riskiert 25 Euro Strafe.

Ein Teil des Kundenparkplatzes am Nord-Center war schon immer zeitbeschränkt, jetzt aber gilt für alle Bereiche eine maximale Parkdauer von drei Stunden. Wer vergisst, seine Parkscheibe zu stellen, oder wer glaubt, am Wochenende oder nach 18 Uhr wird schon keiner kontrollieren, der hat möglicherweise schon Lehrgeld bezahlt.

Die Firma VKS Rostock, die den Parkplatz im Auftrag des Nord-Centers bewirtschaftet, hat Kontrolleure unter Vertrag, die in der Nähe des Parkplatzes wohnen. Einer von ihnen kann sogar aus seinem Fenster auf den Parkplatz schauen. Die Einhaltung der Parkordnung soll wenn nötig auch in den Abendstunden oder am Wochenende kontrolliert werden. Erste Fahrzeughalter haben bereits Post erhalten mit der Aufforderung, 25 Euro "Aufwandsentschädigungsgebühr" zu zahlen. Wutentbrannt beschwerten sich die Betroffenen im Rathaus über diese saftigen Knöllchen.

"Beim Kundenparkplatz vom Nord-Center handelt es sich wie beim Parkplatz vor Norma im CKS um Privatgelände. Dort kann der Eigentümer die Parkordnung selbst bestimmen", erklärt Ordnungsamtsleiterin Heike Voigt. "Er muss sich auch nicht an den bundeseinheitliche Bußgeldkatalog halten, wie es die Stadt es bei Ordnungswidrigkeiten tut. Wir können den Betroffenen nur raten, die Firma anzuschreiben und wegen des ersten Mals um Kulanz zu bitten." Wenn die Politessen der Stadt ein Knöllchen für Parken ohne Parkscheibe ausstellen, kostet das in der Regel nur 10 Euro. Das hat wohl schon fast jeder Autofahrer einmal erlebt. Aber 25 Euro fürs Parken zu blechen, nur weil man aus Schussligkeit die Scheibe vergaß, ist heftig. Die Firma aus Rostock erklärt, dass auf großen Schildern auf die neue Regelung hingewiesen wird. Wer sich daran halte, könne nach wie vor kostenfrei parken.

Center-Chef Harald Sassenhagen erklärt die neue Parkordnung mit wachsenden Problemen der Kunden und Beschäftigten, einen freien Parkplatz zu finden. "Ziel der Bewirtschaftung ist, dass unsere Kunden einen Parkplatz finden und kostenfrei parken können. Das klappte in der Vergangenheit nicht immer, weil auch Anwohner dort parkten und sogar Lkw-Fahrer ihre Brummis über Nacht oder am Wochenende abstellten. Die Situation hat sich zugespitzt, seit die Arbeiterwohlfahrt bei uns die Seniorenresidenz und Tagespflege mit vielen Mitarbeitern betreibt", erläutert der Centerchef. An den Einnahmen aus den Knöllchen verdiene er nichts, beteuert Harald Sassenhagen. Man profitiere nur davon, dass die angedrohte Strafgebühr offenbar Wirkung zeige. Anwohnern wurde eine Parkberechtigung gegen eine monatliche Gebühr angeboten 15 haben das genutzt.

Auch die Parkplätze vor und hinter dem kleineren Teil des Nord-Centers mit Sparkasse und Apotheke werden in Kürze von der VKS Rostock bewirtschaftet.