Ab Donnerstag vier Tage Strand-Party

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Sonntag rollen tausende Festival-Besucher aus ganz Deutschland an. Mit Zelten und Bierpaletten gewappnet, fiebern sie der Eröffnung des Helene-Beach-Festivals entgegen. Schon heute findet die Ankerparty auf der Strandterrasse statt - bevor es am Donnerstag richtig losgeht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591648/

Direkt am Helene-Strand eröffnet Matthias Leisegang mit elektronischen Klängen heute Abend um 20 Uhr die Ankerparty auf der Strandterrasse. Bis vier Uhr morgens kann die Vorab-Eröffnung des Helene-Beach gefeiert werden.

Das offizielle "Big Festival Opening" findet am Donnerstag um 16.30 Uhr auf dem Kamea-Stage statt (Hip-Hop-Bühne). Um 17 Uhr eröffnet "Seizo" als erster Act das Helene-Beach-Festival. "Alle Farben" folgt um halb zwölf und der Rapper "Weekend" (siehe Interview) gibt auf dem Tent Stage sein Helene-Debüt.

Die Hauptbühne (Mainstage) öffnet am Freitag um 15.30 Uhr ihre Pforten. Ab etwa 21 Uhr geben "Die Orsons", "Bosse" und "K.I.Z" die Mikrofone von Hand zu Hand. Sportfreunde Stiller treten am Sonnabend gegen 23.50 Uhr auf der Mainstage auf. Weitere Höhepunkte sind der Auftritt von Lilo Wanders mit "Sex on the Beach" am Freitag um 15 Uhr und das Meet&Greet mit Joris am Sonnabend um 16 Uhr.