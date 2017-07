Neues Dach für altes Kaufhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Seit Montag sind die Bauarbeiten am denkmalgeschützten ehemaligen Seelower Kaufhaus auch zum Kreisel hin sichtbar. Das Gebäude wurde zur Küstriner Straße hin eingerüstet. Von dort wird in den kommenden Wochen eine Fürstenwalder Firma das Dach erneuern.

Der Dauerregen ist Gift für den Bauablauf. Roland Martin und Per Krohnfeld vom Seelower Architekturbüro Pro 3 hätten sich für die laufenen Arbeiten trockeneres Wetter gewünscht. Aber trotz dieser widrigen Umstände kommt das Umbauvorhaben gut voran. Darüber freut sich auch Jörg Schröder. Der Seelower Bürgermeister sieht in diesem Vorhaben einen wesentlichen Schritt zur Stadtentwicklung, dem noch der Quartierumbau rund um Kaufhaus und Sparkasse folgen soll. Vom Innenhof aus lässt sich bereits erahnen, wie der Komplex aussieht, wenn der Flügel an der Thälmannstraße auf die fast doppelte Breite vergrößert ist. Die Manschnower Baufirma Stahnke ist dort am Werk.

Zwölf Wohnungen sind geplant, darunter auch barrierefreie und altersgerechte, sowie sieben Gewerbeeinheiten. Für alle Gewerbeflächen gebe es schon Ververträge, sagt der Bürgermeister. Das ist für den Innenausbau wichtig. Denn mit Ausnahme der unumgänglichen Denkmalvorschriften können die künftigen Nutzer mitbestimmen, wie der für sie passende Ausbau erfolgen soll. Dabei ist auch Kreativität gefragt. Denn aus ästhetischen Gründen soll vermieden werden, dass es zur Thälmannstraße hin eine Galerie aus Büro-Lamellen-Jalousien gibt. Die Sparkassenfiliale wird höchstwahrscheinlich dort einziehen sowie Firmen aus dem Bereich der Daseinsfürsorge. "Einkaufsläden dürfen aus Gründen der Förderbedingungen nicht dort einziehen, erklärte Schröder.

In diesem Jahr wird das zentrale Gebäude der Kreisstadt ein neues Dach bekommen. Wie die meisten Aufträge ging auch dieser an eine Firma aus der Region.Ende August soll der Dachstuhl stehen, in dem lediglich ein Binder aus der alten Dachkonstruktion Verwendung findet. Mit Erlaubnis der Denkmalbehörde werden Gauben eingebaut, um den Wohnraum im Dachgeschoss noch attraktiver zu machen. Die Wohnungen werden auch zum Innenhof hin größere Fenster bekommen. Der Denkmalschutz fordert lediglich den Erhalt der Treppenhausfenster in alter Form. Zu erreichen werden die oberen Wohnungen mit einem der beiden Fahrstühle sein, die jeweils in den Gebäudeflügeln angeordnet werden.

"Zum Jahresende soll das neue Dach fertig sein. Dann haben wir dort oben eine schöne Winterbaustelle zum Innenausbau", erläutert Jörg Schröder den weiteren Werdegang. Die Flügelverbreiterung an der Thälmannstraße wird den Innenhof etwas einengen. Trotzdem soll es möglich sein, dass rund um den Komplex Altes Kaufhaus rund 50 Parkplätze geschaffen werden, ein Teil davon auch direkt an der Thälmannstraße. Denn neben den zwölf Mietparteien der Wohnungen werden auch die Einrichtungen im Haus für einen regen Besucherverkehr sorgen. Im Frühjahr sollen die Außenanlagen hergerichtet werden. Der Torbogen von der Thälmannstraße aus wird geöffnet und Schröder hofft, dass es im Zuge der weiteren Quartierentwicklung auch möglich wird, weitere Erschließungswege zu öffnen. Doch da sei man erst am Anfang.