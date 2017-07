Straßenbau-Zeichen stehen gut

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg/Oberbarnim (MOZ) Die viele Kraftfahrer nervende Vollsperrung auf der Bundesstraße 1/5 zwischen Müncheberg und Berlin könnte in der nächsten Woche zu Ende sein. Bauleute haben zügig gearbeitet, wenn es die Witterung zuließ. Auch an der Kreisstraße Klosterdorf via Grunow-Ernsthof.