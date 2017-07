Plädoyer für die Reise im Kopf

artikel-ansicht/dg/0/

Und was lesen wir nun in diesen Wochen? Wird sich da am Strand oder in den Bergen gebildet, oder geht es eher um Unterhaltung, um Urlaub auch für die Gedanken? Eine kleine nicht-repräsentative Marktstudie in einer Durchschnittsbuchhandlung fördert auf dem mit Segelschiff und Kieseln geschmückten Ferien-Themen-Tisch Titel wie "Ein Garten voller Sommerkräuter", "Mein Herz ist eine Insel", "Apfelkuchen am Meer", "Strandfliederblüten" und "Der Duft von Meer und Thymian" zu Tage ...

Abhängen mit Buch also. Dagegen ist rein gar nichts zu sagen! Wenn man sich schon, direkt vom überquellenden Schreibtisch weg, mit Sack und Pack in ein anderes Land schleppt, seine voll ausgestattete Küche gegen ein Ferienhaus mit stumpfem Gemüsemesser tauscht, beim Bäcker auf Schwedisch oder Kroatisch herumstammelt - dann kann man ja wohl zumindest buchmäßig in seiner Komfortzone bleiben, oder?

Andererseits - wann, wenn denn nicht im Urlaub, hätte man sonst Zeit und vor allem Muße für die anstrengenden Geschwister von Hera Lind & Co? Für komplizierte, tiefsinnige, dicke Bücher? Den neuen Paul Auster "4 3 2 1" etwa (1264 Seiten) oder das heftige "Gott ist nicht schüchtern" der jungen Autorin Olga Grjasnowa über syrische Flüchtlingsschicksale, das erhellende Immigrations-Epos "Americanah" der Nigerianerin Chimamanda Ngozi Adichie oder vielleicht die "Gebrauchsanweisung für Populisten" von Heribert Prantl.

US-amerikanische Unis setzen schon lange auf die inspirierende Kraft der Sommerlektüre. Jedes College wählt ein Buch, das alle Erstsemester über den Sommer lesen müssen. Aktuell auf einem der Spitzenplätzen etwa "Ohne Gnade", in dem der Jurist Bryan Stevenson den Rassismus des Justizsystems anklagt. Alternativ in Stanford: "Das sechste Sterben" von Elizabeth Kolbert über den Ruin des globalen Ökosystems. Begleitet - in dem gespaltenen Land - von einem spannenden akademischen Streit über die getroffene Auswahl: Passt das Buch? Wäre ein Klassiker wie Aristoteles nicht sinnvoller? Im Herbst diskutieren und streiten die Neuen dann über ihre Lektüre. Eine klasse Idee - auch für deutsche Unis oder Schulen!

Und vielleicht sogar auf den eigenen Koffer übertragbar - warum nicht auch in der Familie oder im Freundeskreis ein "Buch für alle" auswählen? Vielleicht bleibt man gemeinsam an einem sperrigen Text eher dran. Was auch immer Sie einpacken - eine gute Reise im Kopf!