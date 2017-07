Fußballkreis korrigiert Staffeleinteilungen

artikel-ansicht/dg/0/

Prignitz/Ruppin (MZV) Vier Wochen vor dem Start der Saison 2017/2018 im Fußballkreis Prignitz/Ruppin hat der Spielausschuss Korrekturen bei den Staffeleinteilungen vorgenommen. Darüber hinaus greift ab sofort auch eine neue Regel im Pokalwettbewerb. Diese erlaubt einen vierten Wechsel, sollte die Partie in die Verlängerung gehen.

Mit der an der einen oder anderen Stelle modifizierten Staffeleinteilung reagierte der Fußballballkreis auf die jüngsten Abmeldungen beziehungsweise eine Neuanmeldung. Die Teams Rot-Weiß Kyritz II, Blau-Weiß Walsleben II und die SG Gumtow/Glöwen II zogen ihren angekündigten Start im Spielbetrieb zurück. Mit dem FSV Havelberg kam ein Frauenteam hinzu. Neu ist zudem, dass Hansa Wittstock II zum Teilnehmerfeld der Kreisliga Ost zählt und die SpVgg Gühlen-Glienicke/Rägelin dagegen in der 1. Kreisklasse Ost verbleibt. Ob der SV 90 Fehrbellin künftig in der Kreisliga oder Kreisoberliga spielt, ist indes noch immer nicht geklärt.

Die Spielpläne im Herrenbereich sind inzwischen fertiggestellt und werden zeitnah veröffentlicht. Die Spielpläne für den Alt-Herren-Bereich sind noch in Arbeit und werden in Kürze nachgereicht.