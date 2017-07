Hebammen werden knapp

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bündnisgrünen in Frankfurt warnen vor einem Mangel an Hebammen. Bereits jetzt sei die Situation für Frauen in der Stadt problematisch. Ende 2017 gehe die letzte in Vollzeit arbeitende Hebamme in den Ruhestand. Übrig bleiben dann vier nebenberuflich arbeitende Kolleginnen. Grünen-Sprecherin Alena Karaschinski forderte den Oberbürgermeister daher zum Handeln auf. Das Gesundheitsamt der Stadt sieht die hohen Versicherungsprämien als Hauptgrund für den Versorgungsengpass. Das Problem müsse der Bund lösen.