Korrekturen dringend nötig

Potsdam (MOZ) Morgens putzen, mittags in der Schule Essen ausgeben, abends in der Kneipe um die Ecke kellnern - so in etwa sieht für viele Brandenburger der Berufsalltag aus, und es werden nach einer Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung immer mehr. Demnach springt für 25 Prozent der etwas mehr 900 000 abhängig Beschäftigten nicht mehr als ein Teilzeitjob heraus, elf Prozent halten sich mit Minijobs über Wasser.