Kostüme für die "Hawks"

Das Problem ist jedes Jahr gleich: Immer werden mehr Gelder beantragt als letztlich zur Verfügung stehen. Diesmal waren es genau 17 250 Euro. Dagegen sieht der Haushalt lediglich Ausgaben in diesem Bereich in Höhe von 12 000 Euro vor. Also muss von den Mitgliedern des Ausschusses gekürzt werden. Meistens werden die Wünsche dabei um 100 oder 200 Euro "gestutzt".

Die größte Summe hatte in diesem Jahr mit 8500 Euro der Sportverein Rot-Weiß Werneuchen beantragt. Er wollte die Mittel unter anderem für die Absicherung des Turnier-, Trainings- und Wettkampfbetriebs beim Nachwuchs sowie die Anschaffung von Bällen, Toren und Netzen verwenden. Das zuständige Gremium befand, dass das zu viel ist. Dem Verein werden nun 4500 Euro überwiesen.

Auch der 1. Karnevalsclub Rot-Weiß Werneuchen kann nicht auf die beantragte Summe hoffen. 650 Euro werden die Narren für eine Vereinsfahrt und den Kauf von Dekorationsartikeln erhalten. 1500 Euro sollten es eigentlich sein.

Der Förderverein der Grundschule im Rosenpark kann sich für die Unterstützung von Projekttagen und Buchpräsente für ausgezeichnete Schüler über 500 Euro freuen. Diese Summe bekommen auch die Korporative Schützengilde von 1848 Werneuchen für die Brauchtums- und Traditionspflege und der SV Rudolfshöhe für die Durchführung von Veranstaltungen.

Mit ebenfalls 500 Euro kann der Interessengemeinschaft Sankt Florian der Freiwilligen Feuerwehr Werneuchen unter anderem den Tag der offenen Tür unterstützen. Statt der beantragten 600 Euro erhält die Vereinigung der Freunde der Europaschule Werneuchen auch nur 500 Euro. Das Geld soll vorrangig für die Anschaffung beziehungsweise Überholung von Musikinstrumenten eingesetzt werden.

Die "Flying Hawks" erhalten 700 Euro (Vereinskleidung für Kinder und neue Mitglieder), der Funkerclub Werneuchen will für 200 Euro einen Gasgrill anschaffen und der Verein "E-achtzehn" konnte die 300 Euro bereits für ihre Jahres-Party im Mai verwenden.

Weitere Geldempfänger sind die Reit- und Fahrgemeinschaft Werneuchen (300 Euro), der Förderverein "Kinderträume" der kommunalen Kindertagesstätte "Sonnenschein"(500 Euro), der Verein der Siedler Amselhain (400 Euro) sowie der Angelverein Weißkopfseeadler (200).

Aber auch ortsfremde Vereine kommen in den Genuss von finanziellen Mitteln der Stadt Werneuchen. Die Selbsthilfegruppe "Multiple Sklerose" in Bernau erhält 100 Euro, der Verein "für frauen" Eberswalde sogar 450 Euro und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 200 Euro.

Für die inhaltliche Arbeit sowie verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten gibt es ebenfalls Zuschüsse für die Feuerwehren. Je 300 Euro werden nach Werneuchen, Schönfeld, Seefeld, Löhme, Willmersdorf, Krummensee und Tiefensee überwiesen. Etwas mehr, nämlich 450 Euro, bekommen die örtlichen Wehren in Weesow und Hirschfelde. Dort gibt es in diesem Jahr besondere Jubiläen - das 90- beziehungsweise 95-jährige Bestehen.