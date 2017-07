Polizeibericht Bernau vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen. Einen Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag gefasst. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr nach einem Alarm in einem Schulgebäude in der Thälmannstraße ausgerückt und konnten den flüchtenden 18-Jährigen stellen, der eine Skimaske trug und ein Messer, eine Kopflampe, Einweghandschuhe, eine Taschenlampe und ein kleines Brecheisen bei sich hatte. Er hatte die Tür zum Lehrerzimmer und sämtliche Schließfächer der Lehrer aufgehebelt, um danach auch ins Sekretariat einzubrechen und dort alle Schränke und Schubladen zu durchstöbern. Noch ist unklar, was der junge Mann gesucht hat.

Diebe leerenSchließfächer

Eberswalde. Schließfächer einer Packstation in der Eisenbahnstraße haben Diebe offenbar in der Nacht zum Sonnabend aufgebrochen und geleert. Ein Mann hatte, als er am Sonnabendvormittag einen Bankautomaten aufsuchte, die offenen Fächer der benachbarten Station eines Paketlieferanten bemerkt. Was den Dieben in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt.

Wohnwagenin Flammen

Blumberg. Ein auf dem Gutshof in Blumberg abgestellter Wohnwagen ist am Sonntagnachmittag ausgebrannt. Das Feuer, dessen Ursache bislang noch unklar ist, beschädigte auch das angebaute, als Wohnraum genutzte Nebengelass. Die Feuerwehr löschte die Flammen.Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden liegt bei rund 6000 Euro.

Vor einigen Tagen wurde eine Vollsperrung in Panketal an der Einmündung Steiermärker Straße in die Ernst-Thälmann-Straße eingerichtet. Grund dafür sind Baumaßnahmen an der Trinkwasserleitung. Die Sperrung soll laut Gemeindeverwaltung voraussichtlich bis 11. August andauern.

Verkehrstipp