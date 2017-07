Polizeibericht Schwedt vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Ein Betrüger, der sich als Mitarbeiter der ARD ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft hat, hat einer Seniorin am Sonnabend in Prenzlau die EC-Karte gestohlen. Der Mann hatte der Frau gesagt, dass er prüfen müsse, ob die Rundfunkgebühren ordnungsgemäß bezahlt wurden. Die Zeit der „Überprüfung“ reichte ihm, um fündig zu werden und zuzugreifen.Der etwas korpulente Mann war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hatte kurzes, dunkles naturkrauses Haar und ein längliches Gesicht. Ebenfalls am Sonnabend versuchten es Betrüger in zwei weiteren Fällen mit der Betrugsmasche. Sie blieben damit allerdings erfolglos.

Handtascheaus Auto gestohlen

Schwedt. Einen Schaden von mehr als 5000 Euro haben Diebe hinterlassen, als sie in Schwedt aus einem VW eine Handtasche stahlen. Sie waren am Sonntagnachmittag in den auf einem Parkplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße stehenden Wagen eingebrochen.

Garten-Einbrecher hinterlassen Spuren

Lychen. In einen Verkaufsraum in der Friedericke-Krüger-Straße in Lychen sind am Wochenende Einbrecher eingedrungen. Sie beschädigten Inventar und stahlen Gartengeräte. Der Schaden liegt bei rund 250 Euro. Die Polizei konnte viele Spurensichern.