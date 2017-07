Polizeibericht Eberswalde vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen. Einen Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Werneuchen gefasst. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr nach einem Alarm in einem Schulgebäude in der Thälmannstraße ausgerückt und konnten den flüchtenden 18-Jährigen stellen, der ein Skimaske trug und ein Messer, eine Kopflampe, Einweghandschuhe, eine Taschenlampe und ein kleines Brecheisen bei sich hatte. Er hatte die Tür zum Lehrerzimmer und sämtliche Schließfächer der Lehrer aufgehebelt, um danach auch ins Sekretariat einzubrechen und dort alle Schränke und Schubladen zu durchstöbern. Noch ist unklar, was der junge Manngesucht hat.

Diebe leerenSchließfächer

Eberswalde. Schließfächer einer Packstation in der Eisenbahnstraße in Eberswalde haben Diebe offenbar in der Nacht zum Sonnabend aufgebrochen und geleert. Ein Mann hatte, als er am Sonnabendvormittag einen Bankautomaten aufsuchte, die offenen Fächer der benachbarten Station eines Paketlieferanten bemerkt. Was den Dieben bei ihrem Beutezug in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Gestohlener Audiausgebrannt

Senftenhütte. Einen ausgebrannten Audi hat ein Revierförster am Sonnabendmorgen in einem Wald bei Senftenhütte gefunden. Anhand einiger Teile konnte die Polizei feststellen, dass es sich um einen Audi A6 handelte, der im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) gestohlen worden war. Die Polizei stellte die Reste des Wagenssicher.

Stahlschrank ausLaden mitgenommen

Britz. Einen Stahlschrank haben Diebe am frühen Montagmorgen aus einem Geschäft in der Eberswalder Straße in Britz gestohlen. Zeugen hatten noch zwei vermummte Personen bemerkt, die einen schweren Gegenstand ins Auto gehievt hatten. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist.