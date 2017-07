Polizeibericht Strausberg vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf. Am Wochenende stahlen Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Pieck-Straße ein Damenfahrrad von Kettler und einen Akkuschrauber von Bosch. Der Schaden beträgt geschätzte 850 Euro.

Tank aufgebohrt, Benzin abgezapft

Wriezen. Unbekannte bohrten in der Nacht zu Sonnabend den Tank eines Pkw Opel Astra an, der in der Mahlerstraße stand, und entwendeten ca. 40 Liter Benzin. Der daraus resultierende Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Geblitzt wird heute unter anderem auf der Altlandsberger Ortsumfahrung und auf dem Hönower Weg zwischen Birkenstein und Hönow.

Blitzer