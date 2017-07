Polizeibericht Oranienburg vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg Eine 14-Jährige ist am 21. Juli gegen 18 Uhr auf dem Bahnhofsplatz von zwei 19 und 20 Jahren alten Afghanen belästigt und nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Worten „Schlampe“ und „Hure“ beleidigt worden. Gegen die beiden Afghanen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die14-Jährige soll zuvor mit dem 20-Jährigen befreundet gewesen sein.

Fischwilderei im Oder-Havel-Kanal

Lehnitz. An der Straßenbrücke über den Havel-Oder-Kanal angelten am Sonnabendgegen 19.20 Uhr drei Männer. Als diese das angekommene Dienstboot der Wasserschutzpolizei sahen, flüchteten sie. Die Beamten konnten aber einen der drei Angler stellen. Es handelte sich um einen 30-jährigen Polen, der mit einer Wurfangel, bestückt mit einem Kunstköder, und ohneerforderlichen Genehmigungen, angelte. Weder einen Fischereischein A, noch eine Fischereiabgabenmarke oder eine Angelkarte konnte er vorlegen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet.

BeschleunigtesVerfahren

Leegebruch. Die drei am 23. Juli gegen 3 Uhr im Baugebiet Fritzens Hut in der Maxim-Gorki-Straße unter Einsatz eines Polizeihundes festgenommenen Serben im Alter von 21, 22 und 30 Jahren sind am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin dem Richter am Amtsgericht Oranienburg vorgeführt worden. In einem beschleunigten Verfahren wurden sie jeweils zu sechs Monaten Haftstrafe verurteilt und anschließend auf Bewährung entlassen.