Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 25.07.2017

Zeugen informierten am Sonntag gegen 23.15 Uhr darüber, dass in der Gubener Straße ein Mann Fahrzeuge beschädigte. Polizeibeamte stellten dort dann sieben Autos fest, an denen Lackbeschädigungen sichtbar waren. In dem Bereich hielt sich ein 51-Jähriger auf, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Da der Mann einen verwirrten Eindruck machte, wurde er von Rettungskräften vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Unerlaubt eingereist

Bundespolizisten haben am Wochenende vier Tadschiken zwei Mal nach unerlaubter Einreise in Gewahrsam genommen. Zuerst wurden die zwei Frauen und zwei Männer (16 bis 47 Jahre) am Sonnabend in einem litauischen Reisebus entdeckt. Ihre Visa waren auf Grund falscher Angaben ausgestellt worden. In der Nacht zu Sonntag versuchten die vier in einem polnischen Taxi erneut einzureisen. Sie wurden schließlich zur zentralen Ausländerbehörde nach Eisenhüttenstadt weitergleitet.

Dieb vertrieben

Laute Geräusche weckten am frühen Montagmorgen den Bewohner eines Bungalows in einer Gartenanlage im Mittelweg. Er sah außen an der Tür einen Unbekannten der versuchte, in den Bungalow einzudringen. Weil er bemerkt wurde, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Fahrräder gestohlen

In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte Zugang zum Nebengelass eines Grundstücks an der Herbert-Jentsch-Straße verschafft. Daraus stahlen sie dann drei Fahrräder. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Baum hängtüber der Straße

In Güldendorf hing am Sonntagmittag ein Baum über der Seestraße. Feuerwehrleute fällten ihn mit einer Säge und beseitigten so das Hindernis.

Geblitzt wird heute an der Richtstraße.

Blitzer

Feuerwehr