Polizeibericht Freienwalde vom 25.07.2017

Falkenberg. In der Nacht zu Sonnabend hat ein zunächst Unbekannter versucht, in Falkenberg an der Eberswalder Straße in ein Geschäft einzubrechen. Er hinterließ mehrere Einbruchspuren, konnte jedoch nicht ins Innere gelangen. Zeugen konnten den Täter beschreiben. Bei der Suche in der Nähe trafen Polizisten in Höhe der Papierfabrik auf einen 30-Jährigen, der keine Dokumente bei sich hatte, aber verschiedene Drogen. In seiner Wohnung wurden später ebenfalls verschiedene Drogen, Bargeld und Feinwaagen gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Rangelei zwischen Festbesuchern

Wriezen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in Wriezen an der Freienwalder Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Rangelei zwischen einigen Besuchern. Offensichtlich waren mehrere Asylbewerber beim Tanzen an andere Gäste gestoßen. Das führte dann zu Tätlichkeiten zwischen diesen und weiteren Besuchern. Um eine Eskalation zu verhindern zogen Veranstalter und Sicherheitsdienst die Polizei hinzu. Die Beamten sprachen elf Platzverweise aus, die von fast allen Betroffenen befolgt wurden. Nur ein alkoholisierter 17-Jähriger (1,55 Promille)hielt sich nicht daran und wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.