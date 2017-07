Polizeibericht Seelow vom 25.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Eine Rangelei hat es bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Freien- walder Straße gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten mehrere Asylbewerber beim Tanzen andere Gäste angestoßen. Dies führte zu wechselseitigen Tätlichkeiten zwischen denBesuchern. Veranstalter und Sicherheitsdienst forderten zur Mäßigung auf. Da dies nicht fruchtete und eine Eskalation verhindert werden sollte, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten sprachen elf Platzverweise aus, die auch von fast allen befolgt wurden. Nur ein 17-Jähriger mit 1,55 Promille Atemalkoholwert hielt sich nicht an die Anweisungen und kam deshalb in Gewahrsam.

Garagenaufgebrochen

Neuhardenberg. In einem Garagenkomplex sind am Sonntag zwei aufgebrochene Garagen entdeckt worden. Aus einer fehlte nichts, aus der anderen waren laut Polizei eine elektrische Handkreissäge, ein 20-Liter-Kanister mit Benzin, ein Winkelschleifer und Werkzeug gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.