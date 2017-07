Botschafter vermisst Kompromissbereitschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman war am Montag auf Einladung der Hoeck-Stiftung in der Kreisstadt Eberswalde (Barnim) zu Gast. Im Rahmen des Diplomatischen Salons, zu dem die 2015 gegründete Stiftung zum inzwischen siebten Mal geladen hatte, stellte sich der 59-Jährige im Paul-Wunderlich-Haus den Fragen der Gäste zur politischen und religiösen Situation in seinem Heimatland.

Nach dem Status quo im Nahost-Friedensprozess gefragt, antwortete der Botschafter: "Nicht gut - für beide Seiten." Die Lage sei fragil, sagte Yakov Hadas-Handelsman. Vor allem die israelische Hauptstadt Jerusalem wird aktuell zum Schauplatz des Nahostkonflikts. Erst am Wochenende hatte ein Palästinenser zwei Israelis erstochen. Daraufhin eskalierte die Lage. Vier Palästinenser kamen um. Auslöser waren Metalldetektoren vor den Eingängen des Tempelbergs, einer der heiligsten Stätte - für Israelis und Palästinenser gleichermaßen. Hadas-Handelsman sagt, er sei dennoch optimistisch, dass die Stätte nicht von Anschlägen bedroht sei. Er verstehe den Tempelberg als offen für alle Religionen. "Die Religionsfreiheit in Jerusalem ist beispiellos", sagte er. An eine schnelle Lösung des Konflikts glaube er aber nicht. Zu der Zwei-Staaten-Lösung werde es "weder heute noch morgen noch im nächsten Jahr" kommen, so der Botschafter.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob er der Idee vom Bau von Siedlungen eine Chance gebe, sagte er: "Ich bin nicht überzeugt, dass die andere Seite bereit ist, diesen Deal einzugehen." Die Israelis seien heute mehr als jemals zuvor davon überzeugt, dass die Palästinenser keinen Frieden wollen, so der Diplomat. In der israelischen Weltanschauung sei man hingegen immer bereit, Kompromisse zu machen, betont er. Diese Kompromissbereitschaft sehe er auf der anderen Seite nicht.

Der 59-Jährige ist seit 2012 diplomatischer Vertreter in Berlin. Ende August beendet er seine Mission und kehrt in sein Heimatland zurück. Sein Nachfolger wird der 61-jährige Jeremy Issacharoff, derzeit Generaldirektor im israelischen Außenministerium.