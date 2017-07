artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (dpa) Im Havelland ist eine Geburtstagsparty eines 18-Jährigen außer Kontrolle geraten. Die Polizei hat sie kurzerhand beendet. Vorsorglich seien mehrere Streifenwagen auch aus umliegenden Kreisen angerückt, teilte die Polizeidirektion West in Brandenburg am Dienstag mit. Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Falkensee feierten am Montagabend bis spät in die Nacht rund 150 Menschen bei lauter Musik. Die Nachbarn hatten deshalb die Polizei gerufen.