Stahlgigant beim Stadtfest

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter dem Motto "Stahl trägt uns alle" wird sich ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) vom 25. bis 27. August während des Eisenhüttenstädter Stadtfestes präsentieren. "In einer Ausstellung zeigen wir unseren Besuchern die neuesten Innovationen rund um den Werkstoff Stahl: Unsere Produkte für ein nachhaltiges Leben bei nachhaltigem Umgang mit den natürlichen Ressourcen", teilt Pressesprecher Herbert Nicolaus mit. Außerdem soll daran erinnert werden, dass vor 20 Jahren mit der Inbetriebnahme des Warmwalzwerkes der metallurgische Zyklus am Standort Eisenhüttenstadt geschlossen wurde.

Neben zahlreichen Aktionen für die ganze Familie plant AMEH als Hauptsponsor des Festes auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Busrundfahrten durch das Unternehmen mit Ausstieg im Warmwalzwerk. In den Vorjahren waren die Touren teilweise schon am ersten Tag ausgebucht. Aus diesem Grund werden diesmal zusätzliche Fahrten angeboten. Die Einnahmen von einem Euro pro Person spendet das Unternehmen dann wieder einer Eisenhüttenstädter Kindereinrichtung.

Doch es wird nicht nur an die ganz jungen Eisenhüttenstädter gedacht. "Wir werden die vielfältigen Perspektiven, die junge Menschen in unserem Unternehmen haben, vorstellen. Dazu gibt es von unseren Azubis Informationen über Ausbildungs- und Berufschancen und einen Einblick in ihre Ausbildung", sagt Herbert Nicolaus.

Zudem ist das "Mobile Extavium" aus Potsdam zu Gast im Zelt von ArcelorMittal, das erneut in der Lindenallee zu finden sein wird. Dort laufen Experimente zum Staunen, Mitmachen und Verstehen.