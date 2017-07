Waldspaziergang ohne Leine

artikel-ansicht/dg/0/

Und Uwe Stemmler Fürstenwalde (MOZ) 2600 Hunde leben in der Domstadt. Die Dunkelziffer liegt gewiss höher. All diese Vierbeiner benötigen Bewegung. Eine Möglichkeit bietet der öffentliche Hundeauslaufplatz am Tierheim. Der Stadtforst plant jetzt drei weitere Auslaufgebiete im Wald.

Die Doggen Jule und Don laufen und springen über die große Wiese des öffentlichen Hundeauslaufplatzes an der Berkenbrücker Chaussee. Mischling Charlie jagt hinter den beiden her. Am Rand sitzt eine kleine Hundeparade und schaut den größeren Artgenossen zu. Alle sind friedlich, haben längst auf Hundemanier geklärt, wer hier der Chef ist. "Die Tiere genießen den sozialen Kontakt. Sie können sich austoben und sind Zuhause viel ausgeglichener", sagt Margrit Weiske. Die Berkenbrückerin kommt regelmäßig mit ihren stattlichen Doggen auf das rund 17000 Quadratmeter große Areal, welches neben einer gepflegten Wiese auch Sträucher und Bäume bietet. Diverse Reifen, eine Hängebrücke und etliche Slalomstangen sollen sportliche Anreize für Vierbeiner und Besitzer sein. "Schade, einige davon sind schon kaputt, müssten mal repariert werden. Schön wäre auch eine Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter", sagte die Fürstenwalderin Rosemarie Liebherz, die mit Kurzhaar-Terrier Mogli zu den Stammbesuchern zählt. "Hier können die Tiere einfach nur Hund sein und der Besitzer kann sich dank des eingezäunten Geländes auch entspannen", begründet Werner Stangier, der früher mit seinen Hunden immer nach Vorschrift angeleint in den Rauener Bergen spazieren gegangen ist.

Im Wald sind Hunde an der Leine zu führen, das schreibt das Landeswaldgesetz vor. Andererseits brauchen Hunde auch richtigen Auslauf, weshalb ihn mancher Besitzer auch mal von der Leine lässt."Wir haben in Gesprächen mit dem Ministerium und dem Landesforstbetrieb ausgelotet, ob es einen Kompromiss gibt", berichtete Stadtforstdirektor Thomas Weber im Stadtentwicklungsausschuss. Das Ergebnis: Eingezäunte Flächen wären eine Möglichkeit - so wie an der Berkenbrücker Chaussee, nur direkt im Wald. Weber schlug drei Areale vor: am Amselweg, an der Leistikowstraße und am Lützowring. Dabei gehe es um jeweils ein bis zwei Hektar, was insgesamt nur etwa 0,1 Prozent des gesamten Stadtforstes ausmachen würde.

Die Reaktion der Stadtverordneten im Fachausschuss war ganz unterschiedlich: Rolf Hilke (CDU) war kategorisch dagegen: "Wald ist Wald. Ich halte den Entzug von Flächen aus der Bewirtschaftung für problematisch", sagte er. "Wir organisieren damit die Gefährdung von Fürstenwalder durch Hunde", warnte Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne). Jürgen Luban (SPD) hingegen betonte, wie wichtig Auslauf für Hunde sei. Nur angeleint würden sie aggressiv. Stephan Wende (Linke) fand Webers Vorschlag "ganz vernünftig". Man könne sich nicht einerseits über die Haufen in der Stadt aufregen und andererseits den Auslauf draußen verbieten. Ähnlich sah das Jens Hoffrichter (CDU): Dann würde man nicht nur etwas verbieten, sondern eine Alternative aufzeigen. Letztendlich votierte eine knappe Mehrheit für Webers Vorschlag.

Mehr eingezäunte Flächen als Auslaufplätze würden auch Werner Stangier, Rosemarie Liebherz, Margrit Weiske und Petra Weber begrüßen. Dann hätten die Vierbeiner mehr Abwechslung, was wiederum die Ausgeglichenheit der Tiere fördere, meinen sie.