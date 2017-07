"Erkner ist der falsche Standort"

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Gemeinde Schöneiche lässt beim Thema weiterführende Schule nicht locker. In einem Brief an Rolf Lindemann, Landrat von Oder-Spree, bekräftigt Bürgermeister Ralf Steinbrück (beide SPD) den Bedarf für eine solche Bildungseinrichtung - und begründet ihn unter anderem mit der steigenden Einwohnerzahl.

Der Brief an den Landrat lag vor dem Versenden auch der Gemeindevertretung vor, die einstimmig für das Papier votierte. Anlass für das Schreiben ist der Entwurf des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Oder-Spree für die Jahre 2017 bis 2022, der im Mai im Bildungsausschuss des Kreistages erstmals vorgestellt und beraten wurde. Eine weiterführende Schule für Schöneiche ist darin nicht vorgesehen. Da der nächste Bildungsausschuss des Kreises am 5. September tagt, befürchteten einige Gemeindevertreter, dass die Forderung nach einer weiterführenden Schule für Schöneiche bei dieser zweiten Lesung des Entwurfs keinen Eingang findet, wenn das Thema nicht jetzt schon aufgegriffen werde. Denn die nächste Ausschussrunde in Schöneiche startet erst ab dem 11. September.

In dem Brief nimmt Steinbrück vor allem den Faktor steigende Bevölkerungszahl als Beleg dafür, dass eine weiterführende Schule im Ort gebraucht werde. Mit etwa 12 600 Einwohnern sei Schöneiche die drittgrößte Kommune des Landkreises. Die Einwohnerzahl habe sich seit 1990 (8000) deutlich erhöht. "Gerade in jüngster Zeit nimmt der Zuzugsdruck aus Berlin wieder zu, so dass mit einer weiter steigenden Einwohnerzahl zu rechnen ist", betont Steinbrück. Die Flächenpotenziale in der Gemeinde seien vorhanden.

Steinbrück bezieht sich auch auf die Bevölkerung und Gemeindevertretung, die seit mehreren Jahren eine weiterführende Schule fordern. Dieser Wunsch sei gegenüber dem Landkreis bereits im Rahmen der Aufstellung des kreislichen Schulentwicklungsplanes 2012 bis 2017 artikuliert, "seinerzeit jedoch nicht berücksichtigt" worden. Und das, obwohl das Bildungsministerium in Potsdam "bereits zum damaligen Zeitpunkt den Anspruch der Gemeinde auf eine weiterführende Schule bestätigt" habe, "da insbesondere die Schülerzahlen diesen Bedarf belegen", so Steinbrück.

Er geht auch auf den Ausbau der Kapazitäten im Bereich Sekundarstufe I und II in Erkner ein, der im Entwurf der Schulplanung vorgesehen ist. Erkner halte er "für den falschen Standort", erklärt Steinbrück. "Während die Gemeinde Schöneiche noch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnbauflächen hat, ist dies in Erkner nicht der Fall. Ein Ausbau der Kapazitäten in Erkner würde somit nur zu einem weiteren Anstieg des Schülerverkehrs von und nach Erkner führen." Das bedeute nicht nur Zeitaufwand für die Schüler, sondern auch "nicht unerhebliche Kosten" für den Landkreis. Steinbrück weist auch darauf hin, dass nicht nur das Wachstum Schöneiches, sondern auch das der umliegenden Orte wie Woltersdorf, Grünheide, Rüdersdorf und der Gemeinden nördlich der B1 zusätzliche Kapazitäten erfordern werde. Was den Schultyp angeht und ob eine weiterführende Schule durch den Aufbau eines Schulzentrums an einer vorhandenen Grundschule oder als Außenstelle einer vorhandenen weiterführenden Schule realisiert werde, dazu zeigt sich Steinbrück diskussionsbereit. Außerdem weist er darauf hin, dass die Gemeinde gerade ein Integriertes Ortsentwicklungskonzept aufstellt. Darin werde auch ein geeigneter Standort für eine weiterführende Schule definiert.

Wenn der Bildungsausschuss des Kreises im September das nächste Mal zu dem Thema tagt, wird vermutlich eine Delegation aus Schöneiche in Beeskow sein. Das wurde im Schöneicher Bildungsausschuss verabredet. "Wir müssen versuchen, alle Kanäle zu nutzen und sollten als Ausschuss dorthin fahren, Rederecht beantragen und unsere Meinung sagen", erklärte der sachkundige Einwohner Peter Stolz (FDP). Er ging auch auf die Empfehlung des Entwurfs ein, eine Erweiterung der Kapazität der zwei Schöneicher Grundschulen von 4 bis 5 auf 5 bis 6 Züge zu prüfen. "Das ist ein Widerspruch. Die Grundschulen im Ort sollen erweitert werden und danach kappt man das System."