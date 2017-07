Grünes Licht für Haltestelle Woodstock

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin (MOZ) Nun ist es amtlich: Das traditionelle Rockfestival "Haltestelle Woodstock" kann auch in diesem Jahr wieder im polnischen Grenzort Küstrin stattfinden und zwar wie geplant vom 3. bis zum 5. August. Nach langen Diskussionen über angebliche Terrorgefahren und erhöhte Sicherheitsanforderungen gab der Bürgermeister des Grenzortes, Andrzej Kunt, am Dienstag sein offizielles Okay zu der Veranstaltung.

Allerdings hatten die polnischen Behörden zuvor erhebliche Auflagen erlassen: So werden mehr als 1500 Polizisten zum Einsatz kommen, deutlich mehr als in früheren Jahren. Auch die von den Veranstaltern gestellte Sicherheits-Patrouille musste auf mehrere Tausend Angehörige verstärkt werden.

Andererseits dürfen sich in den abgesperrten Freiflächen vor der Großen Bühne bei den Konzerten nie mehr als 50000 Zuschauer und vor der kleinen maximal 15000 aufhalten. Bis vor zwei Jahren gab es dort keinerlei Absperrungen.

Bereits vor anderthalb Wochen hatte die hauptamtliche polnische Feuerwehr ihren Partnern aus Frankfurt(Oder) und Berlin sowie vom Technischen Hilfswerk (THW) signalisiert, dass man in diesem Jahr auf ihre Unterstützung verzichten werde und dies mit der angeblichen Terrorgefahr begründet. Während der Leiter der Feuerwehr in Frankfurt(Oder), Helmut Otto, seine Enttäuschung über diese Entscheidung auch am Dienstag nicht verbarg ("Angesichts der Unterstützung, die wir seit Jahren von der EU für unsere grenzüberschreitende Kooperation erhalten, ist das nicht zu verstehen", sagte Otto), zeigte der Landesbeauftragte des THW, Manfred Metzger, Verständnis. "Wenn die polnischen Behörden die Lage so einschätzen, dass man nur mit einheimischen professionellen Kräften arbeiten will, muss man das akzeptieren", sagte er. Als einzige deutsche Sicherheitskräfte werden 14 Beamte der Brandenburger Landespolizei vor Ort sein.

Der Eintritt beim Festival ist wie in den vergangenen Jahren kostenlos. Mehr als 20 namhafte europäische und amerikanische Bands werden allein auf der großen Bühne spielen.