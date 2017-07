Frankfurter Sportschützin holt EM-Silber

artikel-ansicht/dg/0/

Baku (MOZ) Bettina Valdorf hat den Sportschützen aus Frankfurt (Oder) die erste Medaille bei den Europameisterschaften in Aserbaidschans Hauptstadt Baku beschert. Die 19 Jahre alte Flintenspezialistin gewann am Dienstag im Trap-Wettbewerb der Juniorinnen die Silbermedaille. Marie-Louis Meyer als neue Europameisterin machte den deutschen Erfolg komplett.

Für Bettina Valdorf, die außerdem zusammen mit Meyer und ihrer Frankfurter Clubkameradin Kathrin Murche (Platz 10) Mannschafts-Gold gewann, ist es der bisher größte Erfolg ihrer Karriere. Im vorigen Jahr hatte die talentierte Schützin, die in Drebkau in der Lausitz zu Hause ist und ab Herbst am Frankfurter OSZ eine Ausbildung zur Erzieherin beginnt, Platz 6 bei der EM belegt.

"Für das Leistungszentrum an der Oder sind die Medaillen von Bettina Valdorf und Kathrin Murche natürlich ein großer Erfolg, der die Leistungen weiter beflügeln wird", freut sich Cheftrainer Benno Bölke.