Oranje feiert seine Heldinnen

Tilburg (MOZ) Hollands Fußballerinnen haben bei der Heim-EM das Viertelfinale erreicht. Vor der fantastischen Kulisse von 40000 Zuschauern im Willem-II-Stadion in Tilburg bezwang Oranje im Nachbarschaftsduell Belgien mit 2:1.

Holland entdeckt seine Fußballerinnen. Spätestens nach dem Einzug ins Viertelfinale der Heim-EM haben die Fans ihre Oranje Leeuwinnen liebgewonnen. Die standen eigentlich immer im Schatten der Elftal, der Fußball-Männer. Doch jetzt ist alles anders. Die holländischen Nationalspielerinnen beherrschen das Stadtbild der Austragungsorte dieser so stimmungsvollen EURO.

Der Montag war bisher der Höhepunkt des Turniers. In Tilburg steppte der Bär. Denn nicht nur wurde hier das letzte Gruppenspiel zwischen Holland und Belgien ausgetragen vor der erstaunlichen Kulisse von 40000 Zuschauern, die ein Heidenspektakel veranstalteten. Außerdem feierte die Stadt den Pink Monday bzw. Roze Maandag mit insgesamt 300000 Menschen, der sich für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt. Pink und Oranje - das war ein fantastisches Nebeneinander.

Und am Ende durften die Holländerinnen den Einzug ins Viertelfinale feiern. Für die Gastgeberinnen schossen in Tilburg Sherida Spitse (27.) per Foulelfmeter und Lieke Martens (74.) den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel heraus. Tessa Wullaert (59.) hatte mit einer spektakulären Bogenlampe, bei der Torhüterin Sari van Veenendaal keine glückliche Figur machte, für die Belgierinnen den Ausgleich besorgt. Weil gleichzeitig Dänemark dank eines Treffers von Katrine Veje gegen Norwegen mit 1:0 gewann, müssen die Roten Teufelinnen, die von 5000 Gästefans fanatisch angefeuert wurden, die Heimreise antreten.

Für Holland dagegen geht die Fußball-Party weiter - nämlich am Freitag gegen den Zweiten der Gruppe B, also eventuell sogar Deutschland (Entscheidung nach Redaktionsschluss). Wie stark der Gastgeber sportlich wirklich ist, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Die Partie am Montag, die von der deutschen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus gut geleitet wurde, offenbarte doch einige Schwächen, die von der Gänsehautatmosphäre übertüncht wurde.

Doch die Verantwortlichen sind schon froh, dass sie von den Fans überhaupt wahrgenommen werden. "Früher wurde Frauenfußball geduldet, aber jetzt wird er umarmt", befand Nationaltrainerin Sarina Wiegman stolz. Johan Derksen, angesichts seiner bissigen Kommentare einer der gefürchtetsten Fußballkritiker, räumte ein: "Mädchen können genauso gut Fußball spielen wie Jungens!" Und sogar der alte Grantler Louis van Gaal kommt ins Schwärmen. "Wie sich der niederländische Frauenfußball entwickelt hat, ist unglaublich", sagte der ehemalige Bayern-Coach.

Die Erfolge der Frauen sind Balsam für die holländische Fußball-Seele, denn die Männer bangen nach der verpassten EM-Qualifikation für 2016 nun auch um die WM-Teilnahme 2018 in Russland. "Vielleicht kann sich der Bondscoach der Oranjefrauen auch mit den Herren von Oranje befassen", twitterte ein Internetnutzer hämisch.