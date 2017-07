Butterfield sechster Neuzugang bei Alba

artikel-ansicht/dg/0/

"Spencer hat sich nicht erst nach seinen elf Dreiern im FIBA Europe Cup einen Ruf als herausragender Schütze gemacht. Er hat auch viele andere Qualitäten", lobt Sportdirektor Himar Ojeda seine Neuerwerbung. "Er attackiert sehr gut beim Rebound, verfügt über eine gute Ballbehandlung und kann seine Mitspieler in Szene zu setzen. Spencer hat das Potenzial, ein echter Allrounder zu werden, was wir weiter fördern wollen."

Der 24 Jahre alte Aufbauspieler wechselt vom französischen Club JSF Nanterre an die Spree. Geboren in Provo im US-Bundesstaat Utah, spielte Butterfield in seiner Jugend neben Basketball auch erfolgreich American Football. Profi ist er erst seit der Saison 2014/15 bei LEB Gold in der 2. spanischen Liga. Von dort wechselte er ein Jahr später zu Juventus Utena nach Litauen und anschließend nach Frankreich. Mit Nanterre gewann er den FIBA Europe Cup und den französischen Pokal. "Alba ist ein toller Club mit exzellentem Ruf, deshalb habe ich mich dafür entschieden", sagt der Neue im Berliner Dress.