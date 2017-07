"Das Beste kommt erst noch"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ/dpa) Mit einem Festakt im Roten Rathaus hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC am Dienstag seinen 125. Geburtstag gefeiert. Anschließend ging die Gesellschaft zum Ephraimpalais und begutachtete die Ausstellung "Hauptstadtfußball", die heute mit einem Tag der offenen Tür eröffnet wird.

Ein Leuchten, aber auch eine Träne war in den Augen zu sehen. Nach einem kurzen Rundgang zeigte sich Erich Beer tief bewegt. Das Idol von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, das von 1971 bis 1979 seine Schuhe für den Club schnürte, stand neben einem eingerahmten Trikot der Fußball-Nationalmannschaft, das er selbst für die Ausstellung "Hauptstadtfußball" gestiftet hat. Zum 125. Geburtstag des Vereins zeigt das Ephraim-Palais des Stadtmuseums die Geschichte der Hertha und Fußball-Berlins.

Erich Beer ist dabei wie auch zehn anderen Persönlichkeiten, die den Club in ihrer Zeit prägten, ein Kapitel gewidmet. "Ich gehe mit meiner Frau schon öfter in ein Museum, aber das ich selbst einmal in einem bin, das berührt mich schon", sagt der 70-Jährige, der bei den Berlinern zum Nationalspieler aufstieg. Sein größter Zukunftswunsch für die Hertha: "Ein Meistertitel wird schwierig, aber wir können darauf hoffen, dass die Mannschaft einmal ein Heimspiel im Pokalfinale hat."

Die Zukunft hat auch Aufsichtsrats-Chef Bernd Schiphorst im Auge. "Die Ausstellung zeigt, dass 125 Jahre Vereinsgeschichte museumsreif sind, aber wir sind noch nicht reif für das Museum. Wir glauben, das Beste für Hertha BSC kommt erst noch." Auch deshalb werden im Zukunftsraum der Ausstellung als Erfolge die Meisterschale und der DFB-Pokal gezeigt. Allerdings nur als visionäres Hologramm.

Dass die Ausstellung gelungen ist, wirkt wenig verwunderlich, wenn man weiß, dass Museumsdirektor Paul Spies viel Erfahrung mit der Verbindung Fußball und Museum hat. Der Niederländer, Anhänger von Ajax Amsterdam, beaufsichtigte ähnliche Projekte über Johan Cruyff und in der Amsterdam-Arena. "Fußball und Museum - das passt zusammen. Man bringt neue Leute hinein", erklärt Spies.

Sehenswert sind die zahlreichen audiovisuellen Exponate der Zeitreise um den Fußball in Berlin, wie alte Wochenschau-Ausschnitte von Partien aus dem Olympia-, Post- oder Mommsenstadion sowie dem Stadion der Weltjugend. Dunkle Kapitel werden nicht ausgespart. Neben sportlichen Idolen wie Beer und dem Brasilianer Marcelinho, wird an Hermann Horwitz erinnert. Der damalige jüdische Mannschaftsarzt wurde im September 1938 vom Verein ausgeschlossen, knapp fünf Jahre später nach Auschwitz deportiert, wo er nicht überlebte.