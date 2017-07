Letzten Test bestanden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Felix Kroos war nicht ganz so glücklich. "Es war wichtig, dass wir noch einmal gespielt haben. Aber ich denke, der Gegner war jetzt nicht so gut. Da hatten wir uns ein bisschen mehr, einen stärkeren erhofft", sagte der Kapitän von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin nach dem 2:1 am Montagabend im Abschlusstest gegen den englischen Championship-Club Queens Park Rangers.

Immerhin, der zweite Anlauf der Partie fiel nicht ins Wasser. Am Sonnabend war der Test gegen den englischen Zweitligisten wegen eines Unwetters nach knapp 13 Minuten abgebrochen worden. Diesmal bekamen die 8050 Zuschauer in der Alten Försterei komplette 90 Minuten zu sehen. Ob die Partie allerdings einen großen Erkenntnisgewinn darstellt, bleibt angesichts der schwachen Vorstellung des Gegners zweifelhaft. Zwar gelang den Queens Park Rangers durch den 1,98-Meter-Hünen Matt Smith der 1:1-Ausgleich, als er ein Kopfball-Duell gegen den 1,80 Meter langen Peter Kurzweg gewann, aber die Unioner agierten über weite Strecken klar überlegen.

Sie hätten durchaus mehr Tore erzielen können, als die durch Damir Kreilach im Nachsetzen (19.) und Philipp Hosiner per an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter (74.). Die größte Gelegenheit verstolperte Steven Skrybski allein vor dem gegnerischen Tor. Der Offensivspieler war der einzige Unioner, der über die gesamten 90 Minuten aufgeboten wurde. "Warum, weiß ich nicht, eigentlich habe ich keinen Konditionsrückstand", sagte er nach der Partie schmunzelnd.

Während der Publikumsliebling wohl einen Stammplatz sicher hat, konnte der Österreicher Hosiner nicht nur wegen seines Elfmetertores Pluspunkte sammeln. Er agierte deutlich agiler und torgefährlicher als Sebastian Polter, der gegen seinen ehemaligen Verein seltsam schwerfällig wirkte. Das Duell um den Platz in der Sturmspitze scheint wieder offen zu sein.

Gleiches gilt für den Zweikampf am anderen Ende des Spielfeldes. Sowohl Jakob Busk in der ersten als auch Daniel Mesenhöler in der zweiten Halbzeit bekamen von Trainer Jens Keller 45 Minuten zugebilligt. Eine Entscheidung, welcher der beiden zum Saisonstart am Sonnabend beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt das Tor der Eisernen hüten wird, wollte der 46-Jährige nicht verkünden. "Spätestens am Sonnabend wird einer wissen, dass er spielt", sagt Keller, der seinem Team nach der anstrengenden Vorbereitung insgesamt eine gute Leistung attestierte.