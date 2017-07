"Ein Schimmel soll mal gewinnen"

artikel-ansicht/dg/0/

"Sind Sie auf der Suche nach Aufstiegsmöglichkeiten?" Ralf Koscharé arbeitete in den 1980er-Jahren als Student an den Wettkassen, als er den Aushang entdeckte. Was der junge Mann nicht wusste: Mit "Aufstieg" war einfach nur der fünfte Stock des Mariendorfer Tribünenhauses gemeint. Dort wurden Zeitnehmer gesucht.

"Nicht gerade der anspruchsvollste Job auf der Karriereleiter", weiß Koscharé heute und muss lachen. Doch vom sogenannten Zielturm aus konnte er damals plötzlich das gesamte Rund überblicken, saß neben dem Renn-Kommentator, dessen Stimme sich jedesmal überschlägt, wenn die Pferde auf die Zielgerade einbiegen und der atemberaubende Kampf um die ersten Plätze entbrennt. "Die Atmosphäre dort ist einfach toll", findet Koscharé noch heute.

Damals hat er sich mit dem berühmten Rennbahn-Virus infiziert. Beruflich aufgestiegen ist er dann auch noch. Mittlerweile gehört er zu den wichtigsten Angestellten auf der über hundertjährigen Anlage im Süden Berlins. Als Rennsekretär muss er die einzelnen Läufe zusammenstellen und die Startplätze auslosen.

Ein Fulltime-Job, der manchmal bis in die Nacht dauern kann. Denn Besitzer, Trainer und Sulky-Fahrer wollen die besten Chancen für ihre Pferde. Die Derby-Woche mit ihren acht Renntagen und täglich 13 Starts verlangt dem Organisator extra viel ab. Bei Deutschlands wichtigster Trabsport-Veranstaltung liebäugeln viele Pferdebesitzer mit der Teilnahme an mehreren Rennen und können sich häufig nicht entscheiden.

Dazu muss Koscharé darauf achten, dass nicht zwei Pferde aus einem Stall im selben Rennen laufen. Besonders kompliziert wird es auch, weil die meisten guten Sulky-Fahrer gleich mit mehreren Pferden in mehreren Rennen starten.

Der 60-Jährige muss die Rennen zudem so zusammenstellen, dass sich jeder eine Chance ausrechnet. Einordnen kann er die Pferde nach den Preisgeldern, die sie in ihrer Laufbahn schon gewonnen haben. Nach Jahrzehnten auf der Rennbahn hat der Berliner ein Gespür für die Tiere entwickelt. Manche haben trotz hoher Gewinnsummen ihren Zenit erreicht. Andere sind vielleicht gerade in einem Formtief, fressen und schlafen schlecht. "Manche Pferde schaffen es bis in die erste Liga. Andere bleiben in ihrer Entwicklung plötzlich hängen. Man darf natürlich keinen Trabant gegen einen Ferrari antreten lassen", versucht Koscharé es mit einem Vergleich aus dem Motorsport.

Doch Pferde sind auch keine Maschinen. Und so kommt es vor, dass Koscharé zwei Stunden vor dem Start eine Absage erhält. Wie beim Arbeitgeber müsste dann eigentlich ein Attest vom Tierarzt vorgelegt werden, sonst drohen Strafgelder oder sogar eine wochenlange Sperre. Vom förmlichen Gebaren einer Personalabteilung ist man in Mariendorf jedoch weit entfernt. Vieles wird hier noch per Handschlag besiegelt. Und so muss Koscharé manchmal einfach nur ganz menschlich abwägen, ob er einem Besitzer glaubt, der erzählt, dass er nicht anreisen konnte, weil sein Pferd plötzlich bockte und einfach nicht in die Transportbox steigen wollte.

Es sind aber nicht immer nur die Pferde, die überredet werden müssen. Mancher Besitzer ist unsicher, ob sein Pferd in einem bestimmten Rennen mithalten kann. Es wird kritisch abgewogen, ob es sich überhaupt lohnt, weit anzureisen, Zeit und Geld in den Start zu investieren. Dann muss der Rennsekretär, der selbst nicht wetten darf, mitunter schon mal Überzeugungsarbeit leisten. Wenn dann trotz aller Bedenken das entsprechende Pferde-Gespann einen guten Platz einfährt, ist das auch für Koscharé ein schöner Moment. Ein Dankeschön möchte er dafür aber nicht haben. "Mir ist es wichtiger, meine Unabhängigkeit zu behalten", erklärt der zwei Meter große Hüne mit der grauen Haarmähne.

Sein schlichtes Büro mit den vielen Aktenordnern würde fast einer Amtsstube gleichen, wenn da nicht die vielen glänzenden Pokale wären. Meist lässt es sich Koscharé sich nicht nehmen, zum Schlussspurt direkt an das Geläuf zu treten und der Siegerehrung beizuwohnen. Wenn dann die Pferde wie Helden gefeiert werden, wenn selbst bei Trainern und Pflegerinnen plötzlich die Freudentränen fließen, dann ist das Mariendorfer Urgestein in seinem Element.

Was er sich sonst für das Derby wünscht? "Ein Schimmel soll mal gewinnen", findet Koscharé. Denn weiße Pferde seien im Trabsport selten. "Das hätte dann für viele Zuschauer bestimmt ein bisschen was von einem romantischen Märchen."