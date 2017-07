Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Einen Tag nach der Kettensägen-Attacke in Schaffhausen hat die Polizei den Täter gefasst. Der Mann sei in Thalwil bei Zürch festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt und hatte zwei Mitarbeiter verletzt.