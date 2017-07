artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Regen geht weiter und in den Diehloer Bergen in Eisenhüttenstadt, wo unter anderem viele Gartengrundstücke sind, entstehen immer mehr kleine, zerstörerische Wasserfälle.

Unterspült und abgebrochen: Die Regenfälle der letzten Tage haben Schäden in den Diehloer Bergen hinterlassen. © MOZ/Gerrit Freitag

"Durch starke Regenfälle und fehlende Straßenentwässerung kommt es dazu, dass die Wege von den Diehloer Bergen in die Stadt sich augenblicklich in beachtliche Bäche verwandeln", schreibt ein Eisenhüttenstädter im Online-Hinweis-System Maerker. Das Wasser zerstöre dabei auch die wenigen asphaltierten Straßen durch massive Unterspülungen. Der Hinweisgeber spricht von abgebrochenen Asphaltkanten, sodass sich Höhenunterschiede von bis 15 Zentimetern ergeben, die vor allem für Radfahrer und Kradfahrer ein Unfallrisiko darstellen würden.

Wer sich beispielsweise den Berg zur Schanze und zum Rodelhang ansieht, entdeckt diese Unterspülungen, die durch den Dauerregen immer größere Flächen betreffen. Das Wasser sucht sich seinen Weg.

Nach Angaben der Stadtverwaltung haben die Wege in den Diehloer Bergen aufgrund ihrer Funktion und ihrer Belastung eine geringere Priorität als Straßen und Wege direkt im Stadtgebiet. Der Ausbauzustand entspreche dem von Gartenwegen. "Sie sind teilweise lediglich mit einer Schotterschicht und einer Bitumenemulsion befestigt", heißt es. Dadurch könne die Haltbarkeit nicht über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden. Die Verantwortlichen in der Verwaltung wollen in dieser Woche über eine Instandsetzung entscheiden. Da die Schäden vom Neuzeller Landweg bis zur Nr. 11 vorhanden sind, sei eine Sanierung sehr kostenintensiv.