Shawarma und Falafel zum Mitnehmen

Fürstenwalde (amd) Ghasan Alyuosef hat alles vorbereitet. Der Fleischspieß dreht sich um die eigene Achse, die Falafel-Bällchen aus Kichererbsen liegen bereit für ihr Bad in heißem Öl, in der Vitrine reihen sich sauer eingelegte Gurken an frischen Salat, Tomaten und Hummus. Um vier Uhr ist der Syrer aufgestanden, hat den Imbisswagen bestückt und sich am frühen Morgen auf dem Fürstenwalder Marktplatz positioniert. Jetzt wartet er auf hungrige Kunden.

"Für die Leute ist das neu", sagt der 32-Jährige. Seit Anfang Juli bereitet er dienstags und donnerstags, in Zukunft auch freitags, in seinem Imbiss "Aleppo Shawarma" Kulinarisches aus seiner Heimat zu - bisher mit mäßigem Erfolg. "In Syrien habe ich 100 Kilo Hühnerfleisch am Tag verkauft." In Fürstenwalde ist der 30-Kilo-Hähnchenfleisch-Spieß am Dienstagmittag fast unberührt.

"Die Spieße mache ich selbst", erklärt Ghasan Alyuosef, der in der syrischen Stadt Idlib 15 Jahre lang als Fleischer und Metzger gearbeitet hat. Seit eineinhalb Jahren lebt er in Fürstenwalde. Das Fleisch kommt wie die anderen Lebensmittel aus Berlin. Für die Lieferung sorgt Izzeldeen Hayajnek. Er ist Ghasan Alyuosefs Chef: Das Unternehmen, der Wagen, die Ausstattung - alles gehört dem gebürtigen Jordanier. Seit 22 Jahren lebt er mit seiner Frau Faten in Deutschland; in der Fürstenwalder Lindenstraße betreibt er einen Autohandel. "Dort haben sich die beiden kennengelernt, Ghasan hat ein Auto gesucht", erinnert sich Faten Hayajnek an den Anfang der Freundschaft und Geschäftsbeziehung.

Weil es für den Syrer trotz Aufenthaltsgenehmigung und mehrerer Anläufe beim Jobcenter ein Ding der Unmöglichkeit war, sich durch Formulare zu kämpfen und selbstständig zu machen, übernahm das Freund Izzeldeen Hayajnek für ihn. "Mein Mann hat den Anhänger aus Polen besorgt und eingerichtet", erzählt Faten. Für das Essen ist allein Ghasan Alyuosef verantwortlich.

"Was ist Shawarma", wollen Steffi Mittenzwei und Doreen Witt wissen. Eine Kollegin vom Modehaus Moses habe vom syrischen Essen geschwärmt; jetzt wollen sie es selbst testen. Ghasan Alyuosef nimmt zwei Teigfladen, befüllt sie mit Hähnchenfleisch, Gemüse und einer Paste aus Kichererbsen, rollt sie zusammen. Kaum hat er sie über die Theke gereicht, bestellt eine Mitarbeiterin der Stadt ebenfalls Shawarma. Für den deutschen Geschmack hat der Syrer ganze Hähnchen und Pommes im Angebot. Die Mayonnaise aber ist arabisch - und selbstgemacht: mit viel Knoblauch.