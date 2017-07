Ein Schnellstarter auf der Marathondistanz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburg hatte zwei Sorten von Bildungsministern: In den 90er-Jahren waren es Gestalter wie Marianne Birthler, Roland Resch (beide Bündnis 90) oder Steffen Reiche (SPD). Die Nachfolger hatten vor allem eine Aufgabe: für Ruhe sorgen. Amtsinhaber Günter Baaske (SPD) will genau das nicht gelingen.

Von Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Schüler sind in den Ferien, die Schulabgänger bereiten sich auf den nächsten Lebensabschnitt vor. Auch die rund 2600 Abiturienten, die die Matheprüfung wiederholen mussten, weil sie auf einen dort verlangten Aufgabenkomplex zuvor im Unterricht nicht ausreichend vorbereitet worden waren.

Die Opposition ist noch nicht in die Ferien verschwunden und der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann, förderte bei der Akteneinsicht zur Prüfungspleite zutage, dass einzelne Unterlagen im Ministerium erst als verschollen galten, dann auftauchten und letztlich ergaben, dass das Ministerium bei früheren Tests vor der umstrittenen Aufgabe gewarnt worden war.

Die betroffenen Schüler konnten sich inzwischen rehabilitieren, Bildungsminister Günter Baaske wird noch eine Weile das Thema unter die Nase gerieben bekommen. Krisenbewältigung ist ohnehin nicht seine Stärke.

Der 59-Jährige hat andere Stärken. Er ist für seine Partei, die SPD, ein hervorragender Wahlkämpfer, scheut sich vor keiner Auseinandersetzung und kann mit seinem jungenhaften Charme und notfalls aber auch mit schnoddrigem Ton auf Marktplätzen oder in Schulklassen punkten. Das hat ihn für die Regierungspartei fast unentbehrlich gemacht. Es gibt nicht viele wahlkampftaugliche Sozialdemokraten im Landesverband. Nach den Landtagswahlkämpfen wurden dann Verwendungen für Baaske gesucht und gefunden. Er war zwei Mal Sozialminister und ein Mal SPD-Fraktionschef im Landtag.

Jedes Mal startete er mit viel Elan. So auch im Jahr 2014, als der gelernte Sonderpädagoge das Bildungsministerium übernahm. Im Handumdrehen hatte er die Problemfelder seiner Vorgängerin, Martina Münch (SPD), korrigiert: die umstrittene Schulamtsreform rückgängig gemacht, bei der Inklusion das als bedrohlich empfundene Tempo herausgenommen und sogar einen geschassten Abteilungsleiter zurückgeholt.

In solchen Phasen der (Hyper-)Aktivität überrascht der Mann aus Potsdam-Mittelmark sein Umfeld gern mit neuen Ideen. Beispielsweise mit dem Versuch, eine sogenannte Buschzulage zu zahlen, um junge Lehrer in die Regionen zu locken, in denen der Mangel besonders akut ist. Das scheiterte schnell an bürokratischen Hürden und am mangelnden Interesse bei den Lehramtsabsolventen.

Ein Schnellschuss war auch die Idee, Lehrer aus Museen oder Waldschulen abzuziehen, wo sie ein paar Stunden in der Woche Klassen betreuen. Der Aufschrei war groß und das Dutzend Lehrer hätte die Lücken nicht schließen können, die bei Krankheit das Dauerthema Unterrichtsausfall verursachen. Immerhin ist es gelungen, die misslichen Leerstellen auf Zeugnissen zu verhindern, die eine Zeitlang durch Unterrichtsausfall die Brandenburger Eltern auf die Barrikaden gebracht hatten.

Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Bildungspolitik in den Kita-Bereich verlagert. Hier war der Bildungsminister ein vehementer Verfechter der alten SPD-Linie, dass erst das Betreuungsverhältnis verbessert werden muss, bevor man über Beitragfreiheit reden sollte. Seine Partei hat inzwischen andere Prioritäten gesetzt und die Entlastung der Eltern wurde schließlich von der Landtagsfraktion verkündet.

Günter Baaske scheint zur Mitte der Legislaturperiode in den Mühen der Ebene angekommen zu sein. Überall fehlen Lehrer und die Notlösung Seiteneinsteiger verursacht mit der nachträglichen Qualifizierung neue Probleme. Die Gewerkschaften fordern mehr Nachwuchs, die Entlastung älterer Pädagogen und eine gründlichere Vorbereitung auf neue Rahmenlehrpläne - siehe Mathe-Prüfungspanne.

Von Ruhe im Bildungsbereich kann nicht die Rede sein, nur um den zuständigen Minister wird es nach seinem engagierten Start ins Amt stiller.