Im Oldtimer von Zittau an die Ostsee

Gransee (GZ) Als am Dienstagabend im MDR der zweite Teil einer Reportage über die B 96 gezeigt wurde, spielte vor allem Gransee eine nicht unwichtige Rolle: Die Hauptakteure der Doku, die Oldtimer-Piloten Ludwig Jatzwauk und Wolfgang Wittrien, legen seit Jahren mit Gleichgesinnten in der Raststätte Gransee einen Zwischenstopp ein.

Das geschieht immer dann, wenn die beiden Sachsen, die in Königswartha beheimatet sind, mit ihrem Oldtimer-Club "Feuerfest Wetro" die Bundesstraße zur Ostsee fahren. Für die MDR-Reportage ist dieses ungewöhnliche Hobby der Aufhänger - produziert wurde der Zweiteiler von der Potsdamer Reporterin Ilka Kettner gemeinsam mit Iris Schülke.

Von Zittau bis ans Meer wird in der Doku nicht nur die Geschichte der zu DDR-Zeiten größten und wichtigsten Fernstraße nacherzählt. Episoden und Geschichten am Rande der Oldtimer-Rallye können vom Fernsehzuschauer gleichsam miterlebt werden - auch weil das Auto von Ludwig Jatzwauk und Wolfgang Wittrien, ein Adler Trumpf Junior, Baujahr 1937, vergleichsweise gemütlich fährt.

An Gransee haben die Autorinnen Ilka Kettner und Iris Schülke besondere Erinnerungen. Zur Überraschung des Dreh-Teams sind Jatzwauk und Wittrien nämlich keine Unbekannten in der Ackerbürgerstadt. Im zweiten Teil der Doku macht das Team Zwischenstopp in Gransee, wo es in der Raststätte direkt an der 96 einkehrt. "Hier sind die beiden Männer aus Königswartha gern gesehene Gäste, denn wenn Rallye-Jahr ist, legen sie hier eine Mittagspause ein", erzählt die Journalistin.

Damit deutlich wird, in welchen Dimensionen sich das Projekt der beiden Oldie-Fahrer bewegt: Mit rund 500 Leuten wird während der alle vier Jahre stattfindenden Rallye in Gransee gerastet.

Und siehe da: Beim Dreh duzen sich die Kellnerin und die 60-jährigen Oldie-Fahrer auch schon wie alte Bekannte. Wie lange seien denn die beiden diesmal unterwegs gewesen?, fragt die Kellnerin. Etwa vier Stunden, berichtet Wittrien. "Übrigens, in zwei Jahren sind wir wieder hier um die Zeit.'' Die Kellnerin zeigt sich wenig überrascht: ,,Das weiß ich schon, hab ich schon im Kalender drin. Freuen wir uns auch, Personal bereits geordert.''

Doch das war nicht immer so einfach: Kurz vor der Wende musste die Verpflegung umständlich selbst organisiert werden. "Bis zum Wasserwagen, zur Feldküche, einem Biertransporter, einem großen Zelt mit Bänken haben wir alles mit Lkw mitgeschleppt. Bissl bekloppt muss man schon sein, wenn du sowas machen willst", erzählen die beiden, die die erste Fahrt ausgerechnet im Sommer 1989 unternahmen. Das ging nur mit Tricksen, um eine Tour mit 150 angemeldeten Autos zu starten. "Bei der ersten B 96-Fahrt, da hat man uns das untersagt am Anfang, die Fahrt durchzuführen. Weil, Spritmangel und Versorgungsprobleme, und und und", erinnern sich die beiden. Für das Okay von ganz Oben brauchte es einen politischen Aufhänger: Ihre Route planten sie über Oranienburg bei Berlin - und dort legen sie in der Gedenkstätte Sachsenhausen einen Kranz nieder.

Insgesamt wurde für die B-96Doku an zwölf Tagen gedreht. Einen Tag verbrachte das Team in Gransee. An zusätzlichen Drohnendrehtagen entstanden zahlreichen Luftaufnahmen, erinnert Kettner.

Konzentrierte sich der erste Teil vergangene Woche topografisch auf den Abschnitt von Zittau bis Berlin, war nun die Nord-Route an der Reihe - vor allem Nordbrandenburg und Mecklenburg. Beispielsweise der legendäre Rastplatz Usadel bei Neubrandenburg. Und die Insel Rügen mitsamt dem Rügendamm bis zur Endstation Sassnitz.