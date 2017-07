Klassiktage mit neuem Konzept

artikel-ansicht/dg/0/

In großen Opernhäusern zu Hause: Die Sopranistin Cornelia Marshall studierte Musik in Leipzig und Berlin. © MZV

Nach 15 Jahren begibt sich die erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit hochkarätiger Besetzung auf neue Wege: Aus den Klassiktagen werden "Jazzik-Klassik-Tage" Alle drei Konzerte der Veranstaltung werden auf unterschiedliche Weise klassische Musik mit Jazz und moderner Musik vereinen, heißt es in einer Mitteilung des Gemeinnützigen Vereins zu Himmelpfort, der die Konzertreihe für ein anspruchsvolles Publikum seit Jahren mit großem Erfolg veranstaltet.

Beim Eröffnungskonzert am 1. September in der Himmelpforter Kirche wird die Sopranistin Cornelia Marshall gemeinsam mit einem Ensemble um den Musiker und Komponisten Prof. Ralf Schrabbe zu hören sein.

Das Konzert stimmt mit überwiegend klassischer Vokal- und Instrumentalmusik auf die weiteren Konzerte des Wochenendes ein. Bearbeitungen und Originalwerke von Bach, Vivaldi, Telemann und Eugene Bozza bilden den thematischen Schwerpunkt dieses Abends.

Das große Konzert auf der Klosterwiese am 2. September steht ab 17 Uhr im Zeichen des Jazz.Unter dem Titel "Bach und der weiße Hai" musiziert ein achtköpfiges Ensemble aus Jazzmusikern und einem Streichquartett - eine ungewöhnliche Mischung.

Der Titel des Abends gibt einen ironisch-heiteren Vorgeschmack auf das neue Projekt des Leipziger Komponisten und Pianisten Ralf Schrabbe. Auf dem Programm stehen Bearbeitungen von beliebten Stücken klassischer Musik und Kompositionen des Bandleaders. Im einzelnen wird die "Etude in Cis Moll" von Alexander Scrjabin zu hören sein, die der russische Pianovirtuose Vladimir Horowitz in vielen seiner Konzerte als Zugabe gespielt hat. Aus den "Vier Jahreszeiten" erklingt von Antonio Vivaldi der "Sommer", wobei Schrabbe die zugrunde liegenden Sonette mal etwas freier und dann wieder fast zitierend verarbeitet. Der Leipziger Musiker, der Grenzgänge vom Jazz über Rock/Pop und weiter zur klassischen Musik unternimmt, kommt um Bach nicht herum. Daher werden aus Bachs Kantaten bekannte Arien wie "Willst du dein Herz mir schenken" und "Tränen Seufzer Kummer Not" auf dem Programm stehen.

Die beteiligten Musiker gehören nach Vereinsangaben zur Créme de la Créme des deutschen und europäischen Jazz und haben in den vergangenen Jahren alle wichtigen Preise gewonnen. Sie gehören als Professoren der Leipziger Hochschule für Musik an, studieren dort oder sind Mitglieder des MDR-Orchesters. Das Hauptkonzert auf der Klosterwiese ist das alljährliche Highlight, bei dem die Gäste das weitläufige Areal der Klosterwiese auch zu einem Picknick nutzen können.Den Abschluss bildet am 3. September ein Gottesdienst in der Kirche Himmelpfort mit musikalischen Akzenten: Ralf Schrabbe und weitere Solisten an Klavier, Trompete und Bass. Die Klassiktage sind nur möglich durch das Engagement verschiedener Sponsoren und ehrenamtlicher Helfer.