Geldregen für Schulsanierung?

Rathenow (MOZ) Gerade wird in Rathenow die Grundschule am Weinberg umfassend saniert. Zudem wird in der Jahngrundschule der Keller wieder nutzbar gemacht, und auch bei den Kitas tut sich derzeit einiges in der Kreisstadt. Doch eigentlich reicht das noch nicht. So wurde im letzten Bauausschuss erneut eine hitzige Debatte über die Zukunft der Otto-Seeger-Grundschule geführt, wie der Stadtverordnete Corrado Gursch (CDU) mitteilte.

"Die Außensportanlage ist in einem sehr schlechten Zustand, und am Schulgebäude selbst ist auch noch viel zu tun", so Gursch, der Vorsitzender des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung ist. Fraglich sei aber, welche Variante wirtschaftlicher wäre, eine Sanierung oder ein Teilabriss? Bis jetzt bewegten sich solche Überlegungen alle in einem hypothetischen Bereich. Das benötigte Geld war einfach nicht da. Das könnte sich in Kürze ändern. Denn der Bundestag hat mit einer Grundgesetzänderung am 1. Juni auch eine weiteres Konjunkturpaket über 3,5 Milliarden Euro für finanzschwache Kommunen aufgelegt. Grundlage für das neu geschaffene Konjunkturpaket ist der Grundgesetz-Artikel 104c. Die Umsetzung wird im sogenannten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), zweites Kapitel, geregelt. Das Geld versteckt sich somit in einem 167 Seiten starken Gesetzentwurf, weswegen es den meisten noch nicht aufgefallen sein dürfte. Gursch hat bereits intensiv nachgelesen.

"Dem letzten Konjunkturpaket sei Dank konnten über 3 Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur investiert werden. Einige Maßnahmen laufen zurzeit noch", so der Stadtverordnete, der auch Ortsvorsteher in Steckelsdorf ist. "Aus diesem letzten Konjunkturpaket bekam das Land Brandenburg 107,9 Millionen Euro und die Stadt Rathenow 2,8 Millionen Euro (90 % Förderung, 10 % Eigenanteil der Kommune). Dieses Mal erhält das Land 102,4 Millionen Euro, und bei ähnlichen Rahmenbedingungen kann die Stadt Rathenow wieder mit ca. 3 Millionen Euro Gesamtinvestitionsmitteln rechnen."

Eingesetzt werden könnten diese Mittel zur Sanierung, für den Umbau oder die Erweiterung von Schulgebäuden, unter bestimmten Voraussetzungen (Wirtschaftlichkeit) kann sogar ein Ersatzbau gefördert werden. Da es in der Stadt einen Grundsatzbeschluss zur Offenhaltung aller vier Grundschulen gibt, könnten und sollten die Stadtverordneten und die Verwaltung nun einen Plan für die Zukunft der Seeger-Schule auflegen, wie Gursch meint. "Die Rahmenbedingungen ähneln sehr dem letzten Konjunkturpaket, sodass wir für Rathenow wieder mit einer einstelligen Millionenförderung rechnen können, wenn die Stadt die Eigenanteile aufbringen kann."

Der Förderzeitraum begann Anfang Juli und die Maßnahme sollte bis 31. Dezember 2020 beendet und 2021 abgerechnet sein, wie es in dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz heißt. Mehr Infos und das Gesetz im Wortlaut gibt es auf www.bundestag.de, dort einfach nach Drucksache 18/11135 suchen.