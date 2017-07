Durch "Beat Street" inspiriert

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Unter dem Motto "Support your local heroes" traten am Samstagabend zum "Laut & Bunt"-Festival 2017 auch die Rathenower Hip-Hopper von "Unterwelt Produktion" auf. Als fünfte Band standen ab 21.00 Uhr "Dit F", "Gauner147" und "Mr. Stereo" mit "DJ Karl Mic" an den Turntables auf der Bühne.

"Unsere Musik ist ein Zeichen gegen die Nazischweine", machte "Gauner 147" klar, warum man bei dem Musikfestival für Toleranz, gegen Diskriminierung dabei ist. Nach dem 45-minütigen Auftritt gab es ihre Musik auf ihrer CD "So nich ey". Neben der Bühne sprayten sie Fans ihr Band-Logo auf die T-Shirts.

Die Rathenower machen in dieser Formation seit 2008 gemeinsam Musik. "HipHop ist für uns mehr als die Musik. Es ist die gesamte Hip-Hop-Kultur, auch mit Graffiti", so "Unterwelt Produktion"-Gründer "Dit F". HipHop sei ein Lebensgefühl. Freundschaft sei sehr wichtig.

Tino Fielitz (alias "Dit F.") macht seit 1998 in verschiedenen Formationen Musik. Als Kind sah auch er den US-Breakdance-Film "Beat Street", der schon 1984 auch in DDR-Kinos gezeigt wurde. Für viele Jugendliche war der Film die erste Begegnung mit Breakdance und der Hip-Hop-Kultur - und so etwas wie eine Initialzündung. So später auch für Tino Fielitz. Seit 2008 rappt er gemeinsam mit "Gauner147" und "Mr. Stereo". Die Beats kommen von "Vulture MC", "DJ Karl Mic" und dem befreundeten Premnitzer "Skar" von "DRE Muzik". Zu "Unterwelt Produktion" gehören noch "Murat", "Terence Kill", "Riwal", "AgeKingOne" und "Chrissy". Teilweise gingen sie schon zusammen in die Schule.

"Wir wollen mehr Leute für Musik begeistern. Junge Menschen mit Interesse an HipHop sind bei uns immer willkommen", sagte "Mr. Stereo". Man hätte immer ein "open Mic" und Tipps. "Für viele war und ist die Musik eine echte Alternative zum Leben auf der Straße. Konflikte lösen wir musikalisch", so der Hip-Hopper. Nach Locations auf der Magazininsel und an der Milower Landstraße proben "Dit F" und seine Freunde seit 2001 regelmäßig im Keller der ehemaligen Askania-Werke. "Wir machen ausschließlich deutsche Texte - authentisch, auf den Punkt, alltagsbezogen, unzensiert, aber auch sarkastisch", so "Mr. Stereo" weiter. "Jeder steuert seine Texte bei, die unseren Alltag beschreiben."

Zu den musikalischen Helden von "Unterwelt Produktion" gehören Hip-Hop-Urgesteine wie die Beasty Boys und Run DMC. "Unterwelt Produktion" kann man in Rathenow immer wieder mal im "Café Handgemenge" und im "Wall Hall" live hören. Im letzten Jahr traten sie zum "Taste of HipHop" auf. Aber auch in Brandenburg an der Havel oder in Berlin rappten sie schon.

Zur Zeit beschäftigt die Musiker, die auf Facebook präsent sind, wie es mit ihren Probenräumen weiter geht. Mit dem Verkauf der Immobilie und der geplanten Sanierung und Umfunktionierung zu Wohn- und Geschäftszwecken sehen "Unterwelt Produktion" in eine unsichere Zukunft. Das betrifft aber nicht nur die Rathenower Hip-Hopper. In den Kellern der Askania-Werke proben derzeit rund ein Dutzend Bands.