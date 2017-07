artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde unterliegt im dritten Test dem Berliner Landesligisten VfB Fortuna Biesdorf zwar knapp, aber schlussendlich verdient. Bei schwülem Wetter und zum Ende der Partie einsetzendem Starkregen, welcher den Schiedsrichter zwang, die Probanden fünf Minuten früher in die Kabine zu entlassen, entwickelte sich eine sehr intensive und zeitweise doch ansehnliche Begegnung.

Für Ahrensfelde kam Blenard Colaki zu seinem ersten Einsatz, der sich im vorderen Offensivbereich austoben durfte und schon nach vier Minuten zum Schützen des 0:1 wurde. Der bullige Angreifer ist vom Berliner Bezirksligisten Wartenberger SV in den Barnim gewechselt und hinterließ gerade in der ersten Halbzeit mit intensiven Zweikämpfen, Antrittsschnelligkeit und immer den Abschluss suchend, bleibende positive Eindrücke. "Das ist schon ein guter Junge, hat zwar noch konditionelle Rückstände, aber das bekommen wir auch noch hin", resümierte Grün-Weiss-Coach Bernd Schönfelder mit einem Lächeln. Der kleine Kunstrasenplatz machte das Spiel sehr intensiv und rassig, gespickt mit einer großen Anzahl von Zweikämpfen, in denen sich nichts geschenkt wurde. Den Namen Testspiel hatte die Begegnung nur im Sinne der taktischen Maßnahmen und im Leistungsangebot der Spieler verdient, ansonsten war man schon voll im Wettkampfmodus.

Doch Grün-Weiss schien sein Pulver mit der frühen Führung verschossen zu haben. Biesdorf hingegen kam immer öfter in den Genuss von Tormöglichkeiten, offenbarte aber eine eklatante Abschlussschwäche. Im Mittelfeld war kaum ein Klassenunterschied auszumachen, im Ahrensfelder Rückwärtsgang hingegen gab es einige Male selbst produzierte Baustellen. Neuzugang Tim Goerke, in seinem alten Verein Rot-Weiß Neuenhagen auf der linken Seite im vorgezogenen Abwehrbereich beheimatet, wurde von Bernd Schönfelder nun komplett in die Verteidigerposition beordert. Dort hatte der erst 18-Jährige ein paar Anpassungsschwierigkeiten und brachte seine Abwehrkollegen das ein oder andere Mal in die Bredouille. Doch ihm zur Seite stand Oldie Andreas Born mit seinen 39 Lenzen, der übrigens auch mal seine Fußballschuhe in Biesdorf schnürte. Dieser bügelte vieles mit seiner Erfahrung aus und war schon eine moralische Hilfe für die Youngsters im Abwehrbereich. Fortuna arbeitete weiterhin am Ausgleich und musste sich dann nach einigen vergeblichen Versuchen aus dem Spiel heraus, an einem Standard zum Torerfolg bedienen. Eine Ecke von der linken Seite nutzte Stephan Baudisch per Kopfball zum verdienten Pausenstand (35.).

Zum zweiten Durchgang hatte Bernd Schönfelder einige Veränderungen vorgenommen, die den bis dato doch recht ordentlichen Auftritt seiner Mannen etwas schwächer wirken ließen. "Mit der zweiten Halbzeit war ich nicht sehr zufrieden. Biesdorf ist schon eine gute Truppe, war viel aggressiver und schneller und wir zu weit weg von unseren Gegenspielern. Vielleicht liegt es auch an der intensiven Vorbereitung, dass der Kräfteverschleiß recht hoch war", analysierte der Trainer. Ahrensfelde lief viel hinterher und hatte mit Florian Brüggemann, dem neuen Keeper vom FSV Bernau, einen sicheren Rückhalt. Beim Freistoß, sehr zum Ärger der Gäste im Vorfeld aus einem klaren Abseits eingeleitet, war er machtlos. Torschütze war für Biesdorf Björn Papenhagen, der aus halbrechter Position direkt Maß genommen hatte (53.). Ahrensfelde versuchte vieles, blieb aber an nun sehr sicher wirkenden Hausherren oft im Vorwärtsgang hängen. Mit zunehmender Dauer ließ das Wetter den Spielfluss erlahmen und auch Schiedsrichter Jörg Tennstedt die Sinnlosigkeit endlich erkennen, so dass er einige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Partie beendete.

"Wir sehen die Spieler an fünf Tagen in der Woche, drei Mal zum Training und zu zwei Spielen. Momentan sind wir sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die Stimmung ist gut, die Neuen sind schon voll integriert und vor allem auch akzeptiert", so die Schlussworte des völlig durchnässten Bernd Schönfelder.

Heute steht der nächste Test für Ahrensfelde an. Gegner ist 19.30 Uhr auf Bernauer Kunstrasen Brandenburgligist TSG Einheit.

Ahrensfelde: Brüggemann, Gorke, Cocaj, Colaki, Born, Grünwald, Baum, Ehrhardt, Bethge, Herold, Lerche, Illig, Zimdahl, Vlach, Grzyb, Brien, Kühne, Gesierich