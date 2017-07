Gymnasium erhält Aufzug an Aula

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung Oder-Spree nutzt die Sommerferien, um Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen, für die der Kreis Träger ist, durchzuführen. Betroffen sind unter anderem die Albert-Schweitzer-Oberschule und das Rouanet-Gymnasium in Beeskow.

Vier Klassenräume der Oberschule erhalten schallabsorbierende Unterdecken in Kombination mit Wandpaneelen, teilt die Kreisverwaltung mit. Das Aulagebäude des Rouanet-Gymnasiums Beeskow bekommt einen rollstuhlgerechten Aufzug.

"Wir realisieren in der Ferienzeit ein sehr ambitioniertes Programm und das in einem Zeitfenster, das eng ist und kaum Luft für Terminverschiebungen bietet", schaut Carmen Diener, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement der Kreisverwaltung, auf die nächsten Wochen voraus. Vieles, was jetzt angegangen werde, müsse zum 4. September abgeschlossen sein, damit der Unterricht dann wieder reibungslos beginnen könne.

"Was jetzt in der Ferienzeit hinzukommt, sind viele kleine Baumaßnahmen, die die Voraussetzungen für den Unterricht verbessern", so Carmen Diener. Allein für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen wende der Landkreis in diesem Jahr gut 1,3 Millionen Euro auf.