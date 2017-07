Fürstenwalder Rennfahrer Vierte in Most

artikel-ansicht/dg/0/

Most (MOZ) Olaf Haeusner und Andreas Schwelgien vom Team H&S Motorsport aus Fürstenwalde sind mit einem vierten Platz in ihrem BMW M3 GT vom 4. Lauf des Carbonia Cups aus dem tschechischen Most zurückgekehrt. Obwohl alle im Team gesundheitlich etwas angeschlagen waren, stellten sie sich der Herausforderung.