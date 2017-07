Schach-Nachwuchsteams in der Erfolgsspur

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) In der nun abgelaufenen Saison konnten die Rüdersdorfer Nachwuchsstrategen einmal mehr ihre herausragende Stellung im Brandenburger Schach untermauern. In drei Altersklassen an den Start gegangen, haben sie vier Podestplätze für den SV Glück auf Rüdersdorf geholt.

Zu Meisterehren kamen die Rüdersdorfer in der AK U 10. Den Titel holten sich Paul Leubner, Vincent Benjamin Lucas, Jonas Haube, Jarne Ruddat, Bennet Seist.

In der Altersklasse der U 16 gab es einen zweiten Platz und zwar in der Besetzung Ian Buller, Georg Eichelbaum, Maro Menges, Janek Darowski.

Auch in der AK U 12 konnte eine zweiter Platz bejubelt werden. Es spielten mit Ben-Iven May, Niclas Sperling, Sophie Petersen, Marlene Wunsch, Marlene Geburzi.

Eine weiteren Vizemeister holte die AK U 10 mit den Spielern Pepe Rudolph, Jesper Schöppe, Sandra Heuberger, Tobi Smith, Melanie Heuberger, Fjodor Burczyk.

Die Wettkämpfe führten die Mannschaften nach Annahütte - Falkenberg/Elster - Falkensee - Lübbenau - Potsdam. Und wie drückte es der Leiter der Glück-auf-Abteilung Schach, Jörg Zähler, aus: "Unser Brandenburg erkunden, war angesagt."

Während sich die Teams der Altersklassen U 12 und U 16 einerseits zu den Norddeutschen Meisterschaften für Magdeburg bzw. Greifswald qualifizieren konnten, können die Youngster bereits für die Endrundenspiele der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zwischen Weihnachten und Neujahr in Magdeburg planen.

Zu erwähnen ist weiterhin, dass im Bereich der Altersklasse U 10 mit der Mannschaft II der Deutsche Schul-Schach-Meister der Grundschulen/Klasse 1 bis 2, die Grundschule Rehfelde, als Team im Einsatz war bzw. diese Königsjäger noch zweimal in der gleichen Wettkampfklasse an den Start gehen können. Aber eine weitere bedeutende Tatsache sollte auch erwähnt werden: Alle Schachkinder kommen aus elf verschiedenen Orten bzw. besuchen elf verschiedene Bildungseinrichtungen. Gelungenes Beispiel für die Basisarbeit an den Schulen.

Auf den Start in Magdeburg in der AK U 12 werden die Rüdersdorfer u. a. aus finanziellen und logistischen Gründen verzichten. So wird nun ein kompaktes Team zur den Norddeutschen Meisterschaften unter der Leitung des A-Trainers Jörg Pachow nach Greifswald reisen. Die Truppe wird das Bundesland Brandenburg vertreten und gegen die anderen sieben norddeutschen Ländern antreten.