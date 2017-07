Kabelstörung bei 700 Kunden von Vodafone

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Etwa 700 Vodafone-Kunden in Erkner waren in der Zeit von Sonnabend, 17.15 Uhr, bis Montag, 21 Uhr, von einem Ausfall im Kabelnetz betroffen. Das sagte ein Konzernsprecher auf MOZ-Anfrage. "Gestört waren Fernseh- und Internetverbindungen und das Festnetz", erklärte der Sprecher. Im Mobilfunknetz habe es keine Einschränkungen gegeben. Ursache sei nicht, wie von vielen Betroffenen vermutet, das Unwetter gewesen. "In der Kabeltrasse gab es ein defektes Bauteil, das seine Lebenszeit erreicht hatte." Warum sich die Behebung des Schadens so lange hingezogen habe, erklärte der Sprecher so: "Die Kabeltrasse verläuft 80 Zentimeter unter der Erdoberfläche. Um die Trasse freilegen zu können, brauchten wir erst noch eine Genehmigung der Stadt."