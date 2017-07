Termine für die Schulung der Deichläufer

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow/Wriezen (MOZ) Nach fast zweijähriger Pause gibt es für die rund 200 Deichläufer im Oderbruch wieder eine Schulung. Sie findet für den Südbereich am 21. September um 18 Uhr im Manschnower Bürgerhaus statt und für den Nordbereich in der Amtsverwaltung Barnim-Oderbruch in Wriezen am 5. Oktober um 18 Uhr. Für die Absicherung des Deichwachdienstes, der ab der Hochwasseralarmstufe III angeordnet wird, sind am Oderdeich, zwischen den Deichkilometern 0,0 bei Lebus und 77,1 in Hohensaaten 100 Deichläufer nötig. Und zwar für eine Zwölf-Stunden-Schicht. In den Amts- und Gemeindeverwaltungen liegen die Listen mit den mindestens 200 Freiwilligen vor.