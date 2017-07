Auf Wiedersehen nach 43 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mehr als vier Jahrzehnte - das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Doris Falkenhagen, Lehrerin der Grund- und Oberschule "Salvador Allende", hat während ihrer langjährigen Tätigkeit an der Bildungseinrichtung, wie jeder Lehrer, gute und schlechte Tage erlebt. Die Allende-Schule hat die Lehrerin nun nach 43 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591727/

Doris Falkenhagen hatte ihre Lehrtätigkeit 1974 an der ehemaligen Fritz-Dornbusch-Oberschule, dem heutigen Evangelischen Johanniter Gymnasium, begonnen, teilt die Allende-Schule mit. Zwei Jahre später, 1976, wechselte sie dann an die an die ehemalige Wilhelm-Pieck-Oberschule in der Krausenstraße, die heutige Grundschule "Salvador Allende".

"Sie brachte vielen Schülergenerationen das Lesen, Schreiben und Rechnen bei", heißt es in der Mitteilung der Schule. "Wir schätzten an ihr unter anderem die hohe Fachkompetenz, ihre Hilfsbereitschaft und ihre ruhige und ausgeglichene Art in schwierigen Situationen", so die Schulleitung weiter. Auch unter den Kollegen wurde Doris Falkenhagen immer geschätzt. Denn Verlässlichkeit wurde von ihr groß geschrieben.

Doris Falkenhagen leitete die Fachkonferenz "Mathematik" der Grundschule und setzte damit Akzente, so Schulleiterin Sybille Fuhge. Zusätzlich setzte sich Doris Falkenhagen bei unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften für die Freizeit- und Lerngestaltung der Schüler ein.

Mit dem nun zu Ende gegangenen Schuljahr 2016/17 hat Doris Falkenhagen von der Schulleitung ihre entsprechend würdevolle Verabschiedung erhalten. Sybille Fuhge überreichte der scheidenden Lehrerin die Ehrenurkunde des Landesministeriums für Bildung, Sport und Jugend.

Von den Kollegen gab es viele persönliche Geschenke. Was für Doris Falkenhagen nun bleiben wird, sind die zahlreichen Erinnerungen aus ihrer Lehrtätigkeit. Für sie bricht nun ein neuer Lebensabschnitt an. "Wir wünschen Doris Falkenhagen noch viel Gesundheit, bei allem was jetzt noch kommt", so die Schule.