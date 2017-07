Fanfarenzug in Raumnot - Lösung in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Für den Angermünder Fanfarenzug will die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Verein und der Schulleitung der Puschkinschule eine Lösung bei der Suche nach einem neuen Raum finden. Das versicherte Bürgermeister Frederik Bewer auf eine öffentliche Anfrage des Abgeordneten Frank Bretsch (SPD) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Die Abgeordneten wollen den Fanfarenzug unterstützen, der aus Angermünde nicht mehr wegzudenken sei und neben der kulturellen Bereicherung auch eine unverzichtbare sozialpädagogische Funktion in der Kinder- und Jugendarbeit leiste. Hier werden auch viele Kinde aus sozial schwachen Familien gut betreut und finden Anerkennung und Zuwendung.

Dem Fanfarenzug war kurz vor den Sommerferien durch die Stadtverwaltung mitgeteilt worden, dass sie ihr Domizil in der Puschkinschule räumen müssen, weil die Schulleitung selbst Raumbedarf für schulische Aufgaben angemeldet hat. Die Stadt ist Eigentümer des Gebäudes und Schulträger und stellte dem Verein des Fanfarenzuges seit vielen Jahren einen Raum gegen Erstattung der Betriebskosten zur Verfügung. Der Fanfarenzug benötigt diesen Raum, um dort Instrumente, Uniformen und andere Materialien sicher zu lagern und auch Büroarbeiten, Vereinsberatungen, Einzelproben oder Theorieunterricht durchführen zu können. Für Proben des Ensembles kann die Turnhalle genutzt werden.

Nach der Information über Eigenbedarf der Schule machte die Angst vor einer Kündigung die Runde und versetzte den Vorstand und die Mitglieder in große Sorge. Bürgermeister Frederik Bewer betont allerdings, dass eine Kündigung noch nicht ausgesprochen wurde. Mit dem Vorstand des Fanfarenzuges und Vertretern der Schule wurde inzwischen vor Ort eine Begehung gemacht und ein Alternativraum im Schulgebäude gefunden, den der Fanfarenzug als Lagerraum nutzen könnte. Gemeinsame Gespräche dazu, ob der Raum für die Bedürfnisse des Fanfarenzuges geeignet sei, sollen erfolgen. Die Turnhalle stehe ohnehin weiterhin zur Verfügung.

Ein Umzug in andere Gebäude der Stadt sei für den Fanfarenzug ungünstig, weil dadurch für die Kinder zwischen Turnhalle und Instrumentenlager weite Wege entstehen würden. Zudem rekrutiere der Fanfarenzug durch das Domizil in der Puschkinschule hier direkt auch Nachwuchs für sein Ensemble. Der Fanfarenzug bietet auch eine AG "Kinder entdecken die Musik" in der Puschkinschule an.