Polizisten tragen Meisterschaft aus

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Deutsche Polizeimeisterschaft im Schießen wird seit Dienstag erstmals im Land Brandenburg ausgetragen. An der viertägigen Veranstaltung in Frankfurt (Oder) nehmen Polizisten aus allen Bundesländern teil. Es gibt insgesamt elf Disziplinen. Geschossen wird mit Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen sowie mit Sportpistolen. Wie das Innenministerium in Potsdam am Dienstag mitteilte, haben sich 261 Teilnehmer für die Meisterschaft angemeldet. Zur Auswahl des Landes Brandenburg gehört auch die bereits erfolgreiche Polizeikommissarin Josefin Eder.