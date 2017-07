Was man zum Leben braucht

artikel-ansicht/dg/0/

Werftpfuhl (MOZ) Über die Sommerferien lädt die Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein" wieder nach Werftpfuhl ins Grüne ein. In den beiden Kreativwerkstätten lernen Kinder und Jugendliche nicht nur viel, sondern betätigen sich auch sportlich und entspannen am Lagerfeuer.

Natürlich können Kinder auf Cola oder auf Hamburger verzichten. Wenn es sein muss, sogar auf Süßigkeiten, auch wenn die achtjährige Evangeline sich zunächst vehement dagegen wehrt, das Kärtchen mit der entsprechenden Abbildung abzugeben. Letztlich können die anderen Gruppenmitglieder sie jedoch davon überzeugen, dass die anderen Dinge - sauberes Wasser, ein Handy oder der Schutz vor Misshandlung - ihr auf hoher See vielleicht nützlicher sein könnten. Denn dorthin, aufs offene Meer, nimmt Bettina Dettendorfer die acht- bis zwölfjährigen Teilnehmer der Kreativwerkstatt in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein gedanklich mit.

Das Experiment ist Teil eines Workshops zum Thema "Kinderrechte", den die Bildungsreferentin im Rahmen des einwöchigen Ferienangebots in Werftpfuhl durchführt. Während der Woche, die unter dem Motto "Gemeinsam sind wir bunt" steht, werden sich die Kinder aus Brandenburg und Berlin mit der "Vielfalt in der Gruppe" oder mit "Zusammenhalt" beschäftigen, Turniere absolvieren oder auch gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, erläutert Dettendorfer das Programm. Schon zu Beginn habe es eine Kooperationsaufgabe in der Niedrigseilbahn gegeben. "Den Parcours konnten sie nur gemeinsam bewältigen", erzählt sie.

An diesem Vormittag konfrontiert die 41-jährige Referentin die Teilnehmer mit den Gefahren auf hoher See sowie mit der Frage, was eigentlich überlebenswichtig ist. Das wissen sie auch meistens gut einzuschätzen, lediglich bei den technischen Geräten werden sich einige Kinder nicht so schnell einig. "Das Handy brauchen wir doch, wenn wir gerettet werden wollen", versucht etwa Paul die anderen zu überzeugen.

Überrascht zeigt sich die Referentin, als eine der beiden Gruppen die Karte "Bildung" zur Seite legt. Doch immerhin bietet sich so die Gelegenheit, auf das eigentliche Thema des Workshops überleiten zu können. "Was braucht man zwar nicht zum Überleben, aber für ein schönes Leben?", fragt Dettendorfer in die Runde. Daraufhin deutet sie auf das Foto eines Kaninchens, das hinter ihr an einer Schreibtafel befestigt ist. Über einen Namen muss Nele nicht lange nachdenken. "Er soll Stupsi heißen", verkündet die Achtjährige. Länger als über den passenden Namen denken die Teilnehmer hingegen darüber nach, was Stupsi eigentlich glücklich macht. "Dazu gehört nicht nur Materielles", meint Dettendorfer. Paul schreibt "Wärme" und "Saubere Luft" auf die rechteckigen Zettel, die er daraufhin an die Wand pinnt. Schließlich möchte die Referentin noch wissen, was es sei, das nur Kinder, nicht jedoch Tiere für ein glückliches Leben brauchten. "Bildung", verrät sie dann.

Die nächste Kreativwerkstatt in Werftpfuhl findet vom 6. bis zum 13. August statt und richtet sich an Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren.