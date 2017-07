Dem Himmel so nah

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Die Zeit ist wie im Flug vergangenen: Am 29. Juli feiert das Luftfahrtmuseum in Finowfurt bereits sein 25-jähriges Bestehen.

Zum Abheben interessant: Am Museum gibt es regelmäßig große Veranstaltungen - so das Ostfahrzeugtreffen.

© Matthias Wagner

Mit der offiziellen Bezeichnung "Luftfahrthistorische Sammlung Finowfurt" fand die Eröffnung am 26. September 1992 im Rahmen einer kleinen Feier statt. 1998 wurde mit dem "Luftfahrtmuseum Finowfurt" ein neuer Trägerverein gegründet.

Das mit langsam verwitternden Sheltern (Flugzeughallen) bebaute Gelände und die ausgestellten Flugzeuge lassen erahnen, dass hier einmal rege Geschäftigkeit geherrscht hat. Viele Anwohner, wie der Finowfurter Thomas Rosenlund, erinnern sich noch an das, je nach Windrichtung ohrenbetäubende Geräusch der warmlaufenden Jagdflugzeugtriebwerke und an den lauten Knall, der jedes Mal entstand, wenn die russischen Jets am Himmel die Schallmauer durchbrachen. Heute sind die bautechnischen Hinterlassenschaften nur noch stille Zeugen einer untergegangenen Ordnung und dürfen ganz aus der Nähe von jedermann betrachtet werden. Insbesondere für Familien, Schulklassen und Firmen eine interessante Geschichtslektion, die mit dem Aufbau des Flugplatzes 1938/39 unter der Obhut der Luftwaffe begann. Die einzigartige Kulisse war im Übrigen auch schon für Filmproduzenten attraktiv. Selbst Hollywoodstar Tom Hanks wandelte bereits über das Gelände.

Und im Lichte dieser durchaus wechselhaften Vergangenheit, soll es nach dem Willen von Museumsleiter Peter Kobbe zum Jubiläum am Sonnabend auch keine groß angelegte Veranstaltung geben. Anlässlich des Jahrestages wird nach einem Empfang für geladene Gäste, gegen 13.30 Uhr die neue Ausstellung zu Entwicklung und Einsatz der Fieseler Fi 103 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es handelt sich dabei um den ersten eingesetzten Marschflugkörper der Kriegsgeschichte, der besser unter der Bezeichnung V 1, das V steht für Vergeltungswaffe, bekannt wurde.

Das sogenannte Ferngeschoss in Flugzeugform stellte eine Entwicklung der Gerhard-Fieseler-Werke Kassel dar und wurde in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs von der Nazi-Propaganda als Wunderwaffe gepriesen. Von Juni 1944 bis März 1945 wurden circa 12 000 Fi 103 von der Wehrmacht hauptsächlich gegen Ziele in England und Belgien eingesetzt. Der Berliner Autor Peter Hall hat zum Thema eine Ausstellung zusammengestellt, die durch eine entsprechende Broschüre ergänzt wird.

Doch die Geschichte des Museums ist wesentlich vielfältiger. Überaus erfolgreiche Veranstaltungsformate, wie das traditionsreiche Ostfahrzeugtreffen oder das Festival "Road Runners Paradise" mit einem klassischen Achtelmeilen-Rennen locken alljährlich tausende Besucher auf das einstige Militärgelände.

Seit fünf Jahren gesellte sich das "Season Opening Weekend" hinzu, das Liebhaber nicht mehr ganz junger PS-Boliden nutzen können, um ihre neusten Erfolge vorzustellen. Diese Veranstaltung versteht sich als Auftakt zum alljährlichen "Roadrunners Paradise Race 61", das im Juni zum 20. Mal in Finowfurt ausgetragen wurde.

Seit Kurzem findet man in Finowfurt auch einen Flugsimulator, mit dem man Flüge in einem echten Cockpit, des mittlerweile historischen Jagdflugzeuges Mig 21, in beinahe beängstigender Echtheit nachempfinden und "dem Himmel so nah" sein kann. Das Gerät wurde von der Firma AFS (Authentic Flight Simulation) entwickelt, die seit Kurzem ihren Sitz auf dem Gelände des Museums hat. "Mit diesen attraktiven Aktivitäten wollen wir gerade bei jungen Menschen die Begeisterung für die Luftfahrt wecken", betont Peter Kobbe. Man wolle "Startimpulse" setzen, so der engagierte Museumsleiter.

Vor diesem Hintergrund findet nun schon zum fünften Mal das Museumsfest statt, am 15. und 16. September. "Wir bereiten immer anspruchsvolle und umfangreiche Programme vor", gibt Peter Kobbe einen Ausblick.

Weitere Informationen: www. luftfahrtmuseum-finowfurt.de