"Die Psyche ist auf dem Vormasch"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591733/

Wie allgemein üblich, kämen die rund 330 Schwerbehinderten für einen Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten, berichtet Anja Frohloff, die Geschäftsführerin des Vereinsleben mit Handicap. Das Gros der Kunden sei zwischen Mitte 40 und Mitte 50 Jahre alt. Der Anteil der Männer und Frauen halte sich die Waage, wobei in manchen Fällen die betroffenen Männer in Begleitung ihrer Frauen kämen.

Anja Frohloff lobt die gute Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter. Aber nicht nur von dort werden Hilfe Suchende geschickt. "Wir haben ein dichtes Netzwerk geknüpft", sagt die Geschäftsführerin.

Einige ihrer derzeit 21 Mitarbeiter sind im Außendienst aktiv und versuchen, vor Ort in Unternehmen und Einrichtungen Lösungen für ihre Klienten zu finden, die zum Beispiel Vorbehalte spüren oder ihre Entlassung fürchten. "Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen wir helfen konnten", sagt sie. Wichtig sei, dass offen über die Sorgen und Nöte gesprochen werde. Und dass sie rechtzeitig kämen. Denn gerade beim Integrationsfachdienst "kommen die Leute bisweilen sehr spät, nämlich erst kurz vor der Kündigung".

Parallel können ihre Fachleute auch Arbeitgeber unterstützen, wenn es beispielsweise um finanzielle Hilfen für körperbehinderte Azubis geht oder auch um Eingliederungszuschüsse. Finanziert wird die Arbeit übrigens aus Landesmitteln und über Spenden.

Wenn Anja Frohloff die zurückliegenden Jahre vergleicht, dann stellt sie fest, dass die seelischen Probleme zugenommen haben. Das Burnout-Syndrom sei mittlerweile stärker verbreitet als es sich mancher vorstellen könne: "Die Psyche ist auf dem Vormarsch."

Das spürt auch Sabine Kiske. Sie ist freiberuflicher Jobcoach, und als solcher im Projekt ASTOR eingebunden. Die Buchstaben stehen für Aktivieren, Stabilisieren und Orientieren. Angesprochen werden Arbeitslose, deren Vermittlung nicht ganz einfach ist, um es vorsichtig zu umschreiben. Der Verein ist damit seit Ende 2015 auf dem Markt. Und das mit recht gutem Erfolg, wie die beiden Frauen finden.

Seit 2016 haben demnach 121 Männer und Frauen bei ASTOR mitgemacht. Sie sind aus verschiedenen Branchen, von der Baubranche bis zum Bankwesen. Alle durchlaufen über drei Monate 90 Unterrichtseinheiten. Gemeinsam mit einem Coach werden in dieser Zeit an ihrer persönlichen Stabilisierung und an ihrer Berufsorientierung gearbeitet.

Als Vorteil sieht Sabine Kiske, dass jeder Teilnehmer einzeln und nicht in der Gruppe mit einem Coach arbeitet. So baue sich leichter ein vertrauensvolles Verhältnis auf. "Fast 20 Prozent der Teilnehmer haben wir in Arbeit gebracht", sagt sie und spricht von einer "guten Quote".