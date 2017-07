Dauerregen sorgt für Trockenübung

artikel-ansicht/dg/0/

Zechin (MOZ) Der Dauerregen am Dienstag hat dem Schwimmlager im Freibad Zechin einen roten Strich durch die Planung gemacht. Während die 26 Schwimm-Eleven zum Start am Montag mit 24 Grad Luft- und 22 Grad Wassertemperatur noch bei besten Bedingung hatten, war am Vormittag für die jüngere Gruppe "Trockentraining" angesagt. René Dunst, der viele Jahre in Golzow und nun in Letschin Sportlehrer ist, hat die Aufgabe übernommen, den Kindern die Grundelemente für das Ablegen des Seepferdchens beizubringen. Dass es dabei auch lustig zu geht, ist klar. Aber auch die nötige Disziplin wird durchgesetzt. So beklagte sich eine der Schwimmschülerinnen, dass sie während der zweistündigen Ausbildung ganz ohne ihre Süßigkeiten auskommen musste.